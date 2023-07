Motokrosař Kovář byl třetí v závodě ME v Lokti

Loket (Sokolovsko) - Motokrosař Václav Kovář obsadil třetí místo v závodě evropského šampionátu kategorie EMX2T, který je součástí doprovodného programu Velké ceny České republiky v Lokti na Sokolovsku. Hlavní kategorie mistrovství světa měly dnes na programu kvalifikační jízdy, které v MXGP ovládl Španěl Jorge Prado a v MX2 byl nejlepší Andrea Adamo z Itálie..

Do první finálové jízdy ME pro dvoutaktní motocykly s obsahem do 250 ccm se kvalifikovalo sedm českých motokrosařů. Do první desítky se vedle Kováře dostal i devátý Martin Krč a desátý Jiří Matějec. Vyhrál Nizozemec Cas Valk.

Do kvalifikačního závodu MS zasáhlo šest domácích reprezentantů, v MXGP byl nejlepší dvaadvacátý Rudolf Weschta, v MX2 byl Petr Polák třiadvacátý.