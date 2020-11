Motocyklové tituly v Portimau získali Arenas a Bastianini

Portimao (Portugalsko) - Španěl Albert Arenas a Ital Enea Bastianini poprvé ovládli mistrovství světa v závodech silničních motocyklů. V závěrečné Velké ceně Portugalska udrželi vedení v šampionátu, i když prohráli se svými rivaly. Arenas se stal šampionem v nejslabší kategorii Moto3 s náskokem čtyř bodů, Bastianini triumfoval o devět bodů v Moto2. V královské MotoGP se stal už dříve mistrem světa Španěl Joan Mir, který závěrečný závod nedokončil. Na domácí trati vyhrál Miguel Oliveira.

Vítěz tří letošních Grand Prix Arenas vstupoval do posledního patnáctého závodu s osmibodovým vedením před Japoncem Aiem Ogurou a jedenáctibodovým před Italem Tonym Arbolinem. Oba dojeli před Arenasem, který obsadil 12. místo, ale náskok třiadvacetiletého závodníka na stroji KTM dokázali stáhnout shodně jen na čtyři body. Závod Moto3 vyhrál Španěl Raúl Fernández.

"Je to neuvěřitelný pocit, budu potřebovat nějaký čas, abych to zpracoval. Zažili jsme v sezoně těžké momenty, takže jsem rád, že jsme to dotáhli do konce," uvedl Arenas. Z prvních pěti závodů sezony tři vyhrál a v Brně byl druhý, ve zbytku roku ale bylo jeho nejlepším výsledkem třetí místo ve Francii. "Dnes se mi ze začátku jelo dobře, ale pak mi najednou odešla zadní guma a bylo to hodně nervózní, zvlášť v posledním kole," dodal jezdec, jenž slavil titul v improvizovaném zmrzlinářském stánku přímo na trati.

Vicemistrem světa se díky lepším výsledkům v jednotlivých závodech stal Arbolino, týmový kolega Filipa Salače. Český jezdec musel poslední dvě Velké ceny sezony kvůli zranění vynechat a v konečném pořadí obsadil 21. pozici.

Bastianini obsadil v Portimau páté místo a ziskem titulu překonal druhé místo v šampionátu Moto3 z roku 2016. Pro první vítězství si ve Velké ceně Portugalska dojel Australan Remy Gardner, syn mistra světa v královské kubatuře z roku 1987 Waynea Gardnera.

Bastianiniho porazili všichni tři soupeři, kteří ho ještě mohli sesadit z prvního místa celkového pořadí. Luca Marini, Sam Lowes a Marco Bezzecchi se seřadili na druhé až čtvrté příčce, ale Bastianini skončil hned za nimi. V šampionátu triumfoval vítěz tří letošních závodů včetně brněnské Grand Prix s náskokem devíti bodů před Marinim a Lowesem, který se dnes probojoval na stupně vítězů navzdory zraněnému zápěstí.

"Neuvěřitelné. Tohle je můj nejlepší den v životě. I ta motorka se raduje," rozplýval se nový šampion, který v příští sezoně bude stejně jako Marini závodit v MotoGP za tým Avintia Ducati.

Finále nejsilnější třídy suverénně ovládl Oliveira, který si dojel pro druhé vítězství v sezoně. O triumfy se ve 14 závodech podělilo devět jezdců, vedle Oliveiry dokázali více než jednou vyhrát jen trojnásobní vítězové Franco Morbidelli z Itálie a Francouz Fabio Quartararo. Šampion Mir vyhrál jediný závod předminule v evropské GP ve Valencii, životní sezonu ale zakončil tak, jak ji začal, protože do cíle nedojel.

Morbidellimu dnes třetí místo za Australanem Jackem Millerem stačilo k upevnění pozice vicemistra světa. Ve třetí sezoně v MotoGP po zisku titulu v Moto2 je to jeho jasně nejlepší výsledek, vloni byl desátý.

Velká cena Portugalska, závěrečný závod mistrovství světa silničních motocyklů v Portimau: Moto3: 1. R. Fernández (Šp./KTM) 38:06,272, 2. Foggia (It./Honda) -5,810, 3. Alcoba -5,866, 4. García (oba Šp./Honda) -6,447, 5. Arbolino (It./Honda) -12,998, 6. D. Binder (JAR/KTM) -13,065. Konečné pořadí MS (po 15 závodech): 1. Arenas(Šp./KTM) 174, 2. Arbolino 170, 3. Ogura (Jap./Honda) 170, 4. R. Fernández 159, 5. Vietti (It./KTM) 146, 6. Masiá (Šp./Honda) 140, ...21. Salač (ČR/Honda) 30. Moto2: 1. Gardner (Austr./Kalex) 39:35,476, 2. Marini (It./Kalex) -1,609, 3. Lowes (Brit./Kalex) -3,813, 4. Bezzecchi -8,437, 5. Bastianini (oba It./Kalex) -8,646, 6. Martín (Šp./Kalex) -8,899. Konečné pořadí MS (po 15 závodech): 1. Bastianini 205, 2. Marini 196, 3. Lowes 196, 4. Bezzecchi 184, 5. Martín 160, 6. Gardner 135. MotoGP: 1. Oliveira (Portug./KTM) 41:48,163, 2. Miller (Austr./Ducati) -3,193, 3. Morbidelli (It./Yamaha) -3,298, 4. P. Espargaró (Šp./KTM) -12,626, 5. Nakagami (Jap./Honda) -13,318, 6. Dovizioso(It./Ducati) -15,578. Konečné pořadí MS (po 14 závodech): 1. Mir (Šp./Suzuki) 171, 2. Morbidelli 158, 3. Rins (Šp./Suzuki) 139, 4. Dovizioso 135, 5. Quartararo (Fr./Yamaha) 135, 6. Viňales (Šp./Yamaha) 132.