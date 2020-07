Motocyklista zemřel při nehodě na přejezdu v Odrách

Odry (Novojičínsko) - Dvaašedesátiletý motocyklista dnes zemřel při nehodě v Odrách na Novojičínsku. Vjel na železniční přejezd, přestože svítila červená výstražná světla, a čelně vrazil do projíždějícího motorového vlaku. ČTK to řekla policejní mluvčí Eva Michalíková. Podle původních informací vrazil do vlaku stojícího.

Nehoda se stala po 15:30. Motocyklista utrpěl zranění, kterým podlehl na místě. Ve vlaku jelo 20 cestujících. Nikdo z nich nebyl zraněn, stejně tak strojvedoucí, u kterého test ukázal, že před jízdou nepil alkohol. Pohořská ulice v Odrách a železniční trať jsou kvůli nehodě neprůjezdné.