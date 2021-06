Motocyklista Salač poprvé vyhrál kvalifikaci, nejrychlejší byl na Sachsenringu

Sachsenring (Německo) - Motocyklista Filip Salač poprvé v kariéře odstartuje do závodu mistrovství světa z prvního místa. Devatenáctiletý český jezdec dnes vyhrál kvalifikaci nejslabší třídy šampionátu Moto3 na Sachsenringu v Německu.

"Za dnešní den jsem strašně rád, protože se mi povedla pole position! Vůbec jsem to nečekal, včera ve druhém tréninku se nám v tom horku nedařilo, takže mým cílem byl postup do druhé části kvalifikace a tam to nějak dát," uvedl Salač v tiskové zprávě Autoklubu ČR.

Člen týmu Rivacold Snipers se nakonec díky pátému času z tréninků dostal přímo do druhé části kvalifikace a v té byl nejrychlejší ze všech. Na rozpálené trati se Salač jako jediný dostal pod minutu a 27 sekund.

Druhý Ital Dennis Foggia na něj ztratil 183 tisícin sekundy, přední řadu v neděli doplní Japonec Tacuki Suzuki. Španělský lídr šampionátu Pedro Acosta byl v kvalifikaci až třináctý. Závod Moto3 odstartuje v 11:00.

"Věděl jsem, že při kvalifikaci bude teplo. Nasadili jsme nové pneumatiky hned pro první výjezd v kvalifikaci, to byla správná strategie. Jel jsem hranu hned od začátku a podařilo se mi zajet své první pole position. Jsem za to strašně rád a mám skvělou výchozí pozici na zítra," radoval se Salač.

Dosud poslední kvalifikační prvenství vybojoval z českých závodníků Jakub Kornfeil rovněž ve třídě Moto3. Tomu se to podařilo na domácí Velké ceně České republiky v Brně před třemi lety.

Salač byl dosud v kvalifikaci nejlépe šestý. Do druhé startovní řady se prosadil předloni ve Valencii. Letos v květnu dojel v závodu ve Francii druhý a poprvé v MS vystoupil na stupně vítězů. "Teď je potřeba ustát tlak, vybrat správné pneumatiky a půjdu si užít závod. Držte mi palce,“ dodal český jezdec.

Výsledky kvalifikace na Velkou cenu Německa silničních motocyklů

Moto3: 1. Salač (ČR/Honda) 1:26,913, 2. Foggia (It./Honda) -0,183, 3. Suzuki (Jap./Honda) -0,214.