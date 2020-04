Motocyklista Salač doufá v brzké pokračování MS, trénuje na kole

Praha - Motocyklový jezdec Filip Salač na začátku března v Kataru úspěšně vstoupil do nové sezony mistrovství světa, na další start v šampionátu ale čeká doma a zřejmě ještě dlouho čekat bude. Osmnáctiletý závodník z Mladé Boleslavi se snaží udržovat v kondici, ale na motocyklu trénovat nemůže.

"U mě je to určitě velká komplikace. Všechna závodiště jsou zavřená, takže nemohu vůbec trénovat na silniční motorce, ani na motokrosové trati s motokrosovou motorkou. Připravuji se tedy doma, hodně se protahuji a dělám balanční cviky," uvedl Salač na facebookovém profilu Autoklubu České republiky.

Pokud je to možné, snaží se jezdit alespoň na kole s dalším českým motocyklovým reprezentantem Oliverem Königem. "Třeba dvě až tři hodiny, to mně hodně pomáhá. Snažím se volné chvíle využít a neválet se, občas trénuji na Playstationu, kde hraji MotoGP za sebe, ale celkově je to pro mě utrpení, protože nemohu jezdit na motorce," přiznal Salač.

Salač startuje v MS druhou sezonu a nově hájí barvy týmu Rivacold Snipers v kategorii Moto3. Na začátku března v Losailu dojel osmý. Nejbližším závodem v kalendáři je Velká cena Itálie, která by se v Misanu měla jet 31. května. S ohledem na pandemii koronaviru a zvlášť v silně zasažené Itálii je ale velmi pravděpodobné, že bude i ona přeložena. "Doufám, že to brzy skončí a budu moci opět usednout za řídítka a bojovat o první pozice," přál si Salač.