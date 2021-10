Motocyklista Podmol se v lednu na Dakaru nepředstaví, čeká jej operace

Praha - Motocyklový jezdec Libor Podmol se oproti původním plánům nezúčastní v lednu příštího roku Rallye Dakar. Bývalý mistr světa ve freestyle motokrosu si premiérový start na slavném závodě připsal letos, kdy obsadil 31. místo. Další účast musí ale o rok odložit, neboť se v prosinci chystá na operaci nohy, ze které mu lékaři odstraní šrouby po pádu z roku 2019.

"Poté, co jsem se v létě vrhl po hlavě do tréninku, mě začaly zlobit nohy. Po dohodě s mým doktorem jsem se rozhodl pro vyndání šroubů z mé horší nohy. Můj zdravotní stav nedovoloval stoprocentní přípravu na nadcházející Rallye Dakar. Rozhodl jsem pro operaci, díky níž snad v budoucnu na tom budu lépe," uvedl Podmol v prohlášení pro ČTK. "Teď se nechám spravit a příští rok se budu v lepším zdravotním stavu připravovat na další ročník," doplnil.

Podle prvotních plánů měl operaci podstoupit již v listopadu, ale nakonec termín o měsíc posunul. V sobotu 27. listopadu se totiž chce představit v pražské O2 areně na jubilejním 20. ročníku FMX Gladiator Games. "Když jsem se dozvěděl, že se Gladiátoři uskuteční, posunuli jsme operaci. Abych mohl skočit frontflip pro pražské diváky," řekl motokrosař, který má po těžkém pádu z dubna 2019 v Mnichově v nohách 43 šroubů. V Německu si tehdy zlomil obě nohy.

Podmol je aktuálně v Namibii, kde natáčí nový film "Život je cíl". Ten navazuje na film "Cesta je cíl", mapující jeho cestu ke startu na Rallye Dakar. "Procestujeme s ním svět a budeme se snažit přijít na otázku, jak správně žít," řekl Podmol, jenž se chystá dále natáčet ve východní Evropě a na Srí Lance.

Sedmatřicetiletý motorkář již plánuje i závodní program na příští rok. V druhé polovině března se chce představit na Africa Eco Race, závodu, který vede po stopách původního Dakaru. "Bude to první přípravný závod na Dakar 2023, který bych chtěl objet ve zdraví a naplno," uvedl Podmol. Již dříve avizoval, že podruhé by se na slavném závodu chtěl představit v kategorii Original by Motul, vypsané pro jezdce bez asistence.