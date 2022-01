Motocyklista Michek vstoupil do Dakaru 14. místem, Prokop byl 16. a Macík osmý

Džidda (Saúdská Arábie) - Motocyklový jezdec Martin Michek vstoupil do 44. ročníku Rallye Dakar 14. místem v 19 km dlouhém prologu, Martin Prokop byl mezi automobily šestnáctý a Tomáš Kubiena pátý mezi čtyřkolkáři. Nejlépe z početné české skupiny v kategorii kamionů si vedl osmý Martin Macík. Odstupy mezi nejlepšími nebyly výrazné. Michek zaostal za Australanem Danielem Sandersem o 4:15 minuty, Prokopa dělilo od nejrychlejšího Násira al-Attíji z Kataru 78 sekund a Macíka ztratil na Eduarda Nikolajeva z Ruska 45 sekund.

"Ztráta není úplně špatná. S novým Shreckem jsme spokojeni, cítíme se parádně. Samozřejmě, mohli jsme jet rychleji, ale snažíme se chytnout nějaké tempo, abychom závod dobře rozjeli," uvedl Prokop na sociálních sítích. "Uvidíme, kolik štěstí nám to přinese na startovní pozice, ale jsem rád, že jsme nedostali více. Auto je fajn a pocit z něj je příjemný," dodal pilot týmu Benzina Orlen, který startuje na soutěži s novým vozem Ford Raptor.

Za jedenapadesátiletým al-Attíjou, který legendární rallye třikrát vyhrál a loni skončil druhý, dojel se ztrátou 12 sekund další hvězdný pilot Carlos Sainz ze Španělska s hybridním audi. O třetí místo se v úvodu podělili Jihoafričané Brian Baragwanath a Hank Lategan, kteří shodně ztratili 36 sekund. Miroslav Zapletal zajel 40. čas s odstupem 2:35 minuty.

Mezi motocyklisty si vyjel Sanders náskok minuty na druhého Chilana Pabla Quintanillu, třetí je zatím Ross Branch z Botswany. Jan Brabec byl 33., Milan Engel 39. a David Pabiška 58. Z dvojice českých čtyřkolkářů byl rychlejší pátý Kubiena, Zdeněk Tůma dojel patnáctý.

Josef Macháček obhajující prvenství v kategorii lehkých prototypů vstoupil do rallye dvacátým časem, za prvním Sethem Quinterem z USA zaostal o 2:25 minuty. "Je to úplný začátek, trať byla písková s trochou kamení. Kdo by v kamení trošku zariskoval, mohl získat, ale taky ztratit. Prorazit gumu," řekl pilot týmu Buggyra ZM Racing, který přes minutu ztratil chybou při hledání kontrolního bodu. "O kampu déle jsme zatočili, v celkové klasifikaci ale ztráta dvě minuty nebude mít vliv," dodal Macháček.

První den rallye ovládli v kategorii kamionů piloti ruského továrního týmu Kamaz, který obsadili čtyři nejvyšší pozice. Nejrychlejší byl pětinásobný vítěz Nikolajev. Nejrychlejší ze "zbytku světa" byl Chilan Ignacio Casale z českého týmu Tatra Buggyra Racing. Macík byl osmý, Aleš Loprais jedenáctý, Tomáš Vrátný třináctý, Martin Šoltys 29. a Tomáš Tomeček, který ale jede jako takzvaná ostrá asistence, obsadil 36. místo.

Závodníci na dakarské rallye dnes absolvují více než 600 km dlouhý přesun z Džiddy do Háilu, kde soutěž v neděli pokračuje druhou částí první etapy.

Výsledky prologu: Džidda - Háil (614 km celkově/19 km rychlostní zkouška):

Automobily: 1. N. Al-Attíja, Baumel (Kat., Fr./Toyota) 10:56, 2. Sainz, Cruz (Šp./Audi) -12, 3. Baragwanath, Cremer (JAR/Century) -36, ...16. Prokop, Chytka (ČR/Ford) -1:18, 40. Zapletal, Sýkora (ČR, SR/Ford) -2:35.

Lehké prototypy: 1. Quintero, Zenz (USA, Něm./OT3) 13:07, ...20. Macháček, Vyoral (ČR/Can-Am) -2:25.

SSV (buggy): 1. Marek Goczal (Pol./Can-Am) 13:22.

Motocykly: 1. Sanders (Aust./KTM) -55:30, 2. P. Quintanilla (Chile/Honda) -1:00, 3. Branch (Botsw./Yamaha) -1:55, ...14. Michek -4:15, 33. Brabec -10:55, 39. Engel -13:25, 58. Pabiška (všichni ČR/KTM) -17:55.

Čtyřkolky: 1. Andujar (Arg./Yamaha) 1:10:10, ...5. Kubiena -6:45, 15. Tůma (oba ČR/Yamaha) -17:45.

Kamiony: 1. Nikolajev 13:01, 2. Sotnikov -7, 3. Karginov (všichni Rus./Kamaz) -15, ...8. Macík (ČR/Iveco) -41, 11. Loprais (ČR/Praga) -50, 13. Vrátný (ČR/Ford) -1:26, 30. Šoltys (ČR/Iveco) -6:18, 38. Tomeček (ČR/Tatra) -10:06.