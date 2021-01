Motocyklista Michek byl v první etapě Rallye Dakar desátý

Biša (Saúdská Arábie) - Motocyklový jezdec Martin Michek obsadil výborné 10. místo v první etapě Rallye Dakar. Člen týmu Orion Moto Racing Group si při druhém startu na slavné soutěži připsal nejlepší dílčí výsledek. Na nejrychlejšího Australana Tobyho Price, dvojnásobného dakarského vítěze, dnes Michek ztratil na 277 kilometrech rychlostní zkoušky 8:10 minuty.

"Jestli by klapala nejlepší desítka, tak je to neuvěřitelný! Etapa byla ale úplně šílená, kolem třiceti kilometrů se jelo jenom a jenom po poli plném kamenů. Nebyl tam vůbec žádný písek či šotolina," uvedl Michek v cíli. Průběžně je dvanáctý, do výsledků se totiž nakonec započítávají i časy ze sobotního prologu, které se navíc násobí čtyřmi.

Zkušený český motokrosař se držel v elitní desítce na většině kontrolních bodů a vyrovnal se i se dvěma pády. "Dvakrát jsem to zahodil, jednou docela dost, motorka je trošku poškrábaná. Snažil jsem se držet tempo, dával si pozor, abych nedostal defekt. Ale výsledek skvělý, chci neustále nahánět strach těm nejlepším," řekl Michek, jenž zajel v sobotu 24. čas.