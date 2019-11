Moto Racing Group vyrazí na Rallye Dakar v ryze české sestavě

Praha - S českou sestavou se v lednu postaví na start Rallye Dakar tým Orion Moto Racing Group. Motocyklistu Milana Engela a Tomáše Kubienu na čtyřkolce doplní zkušený motokrosař Martin Michek, kterého čeká premiéra ve slavné soutěži.

"Věřím, že to dotáhneme daleko. Milan je zralý závodník a už ví, do čeho jde. Tomáše zatím vždy zradila technika, ale věřím, že tentokrát už bude mít štěstí a uspěje. A Martin je skvělý závodník, který toho má ještě hodně před sebou. Jsme v kontaktu už dva roky a jsem rád, že se rozhodl do toho s námi jít," řekl šéf týmu Ervín Krajčovič na tiskové konferenci.

Engel byl letos patnáctý a postaral se o nejlepší český výsledek v kategorii. "Vyplatilo se mi, že jsem jel od začátku hlavou. A podobně chci jet i v lednu," řekl Engel ČTK. Slavná rallye se pojede poprvé v Saúdské Arábii, což bývalý endurový jezdec vítá. "Bude to pro všechny něco nového a ani fabriky nebudou mít všechny informace. Věřím, že to i díky tomu bude vyrovnanější," uvedl. Mrzí jen ho, že zřejmě kolem trati nebude tolik fanoušků jako v Jižní Americe.

Čtvrtý start na Dakaru čeká Kubienu, který vždy patří mezi nejlepší v kategorii, ale ještě ani jednou nedojel do cíle. "I já věřím, že pro čtyřkolky je přesun z Jižní Ameriky dobrý krok. Startovalo u nás vždy hodně domácích závodníků, kteří tam celý rok trénovali a znali tratě. Teď na tom budeme všichni stejně," řekl Kubiena.

Dakarskou premiéru si odbude Michek. Šestinásobný domácí motokrosový mistr, který se v minulosti stal dvakrát vicemistrem světa v kategorii MX3 a letos ovládl evropský šampionát ve třídě Open, bere rok 2020 jako začátek velké cesty. Postupně se chce propracovat do absolutní špičky v dálkových soutěžích.

"Je to velký životní krok, ale věřím, že je správný. Pro každého člověka, který se pohybuje kolem motoristického sportu, je Dakar vyvrcholením něčeho. Je to celosvětově známý závod, nejtěžší na světě a asi to bude opravdu masakr," řekl Michek. Při prvním startu chce hlavně dojet do cíle. "Mám srdce závodníka a jedu tam závodit. Plán do budoucnosti je jasný, chceme se zlepšovat a posouvat hranice výš a výš. Jednou bych chtěl závodit s nejlepšími. Jdu do toho ale s pokorou," uvedl.

Původně měla v týmu startovat i Olga Roučková s buggynou. První česká žena, která slavnou soutěž dokončila, ale musela účast kvůli potížím s hlavním sponzorem zrušit. Její účast měl sponzorovat Penthouse, ale v islámské zemi je erotická tématika stejně jako propagace a konzumace alkoholických nápojů tabu. "Mrzí nás to, celý rok jsme se připravovali, vyvíjeli jsme techniku. Snažili jsme se a věřili, že budeme moct startovat, ale bohužel," řekla Roučková, která Dakar dokončila na čtyřkolce i s buggynou.

S velkým předstihem dnes zástupci týmu MRG oznámili, že angažovali výborného autokrosového jezdce Václava Fejfara, jenž by za ně v roce 2021 měl jet v kategorii buggyn. "V autokrosu už jsem dosáhl všech úspěchů, navíc naše kategorie jde s ohledem na předpisy od mezinárodní federace do pozadí. Uvidíme, jak se vše vyvine, ale každopádně je to pro mě velká výzva," řekl několikanásobný evropský šampion.