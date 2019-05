Motivace je obrovská a hlad po medaili velký, řekl Gudas

Bratislava - Netrpělivě vyhlížejí páteční start šampionátu v Bratislavě čeští hokejisté. Důvody jsou nasnadě: dlouhá příprava a velká touha ukončit po sedmi letech čekání na zisk cenného kovu. Obránce Radko Gudas z Philadelphie věří, že tým je dost silný na to, aby se to podařilo.

"Určitě je tam i trochu nervozitka, hlavně ale nadšení. Už aby to začalo. Já byl v přípravě jen dva týdny, někteří to měli šestitýdenní. Hráli jsme pár přáteláků, ale na ostrý start už se moc těšíme. Motivace je obrovská, navíc když to je takhle blízko k domovu. Medaile nebyla sedm let, už je to dlouho. Je na čase to změnit. Hlad po úspěchu je velký," řekl Gudas v rozhovoru s novináři.

Na papíře vypadá mužstvo, které vybral kouč Miloš Říha, dobře. "Kluci jsou hladoví, někteří ještě nikdy nereprezentovali, další už pár let jezdí a neudělali žádný úspěch, takže jsou taky hodně nažhavení. Sílu máme velkou. Všichni dali ruce pryč od dovolené, chtěli přijet a zažít to tady," připomněl Gudas.

Ví však, že k bojům o medaile je hodně daleko. "Obě skupiny jsou silné. Důležité je hlavně dostat se do dalších bojů a být vůbec v play off. Není čas na odpočinek, musíme do toho šlapat od začátku a to nejlepší si nechat na konec," prohlásil odhodlaně Gudas.

Pokud by se Čechům podařilo skončit do druhého místa, což by obnášelo nechat za sebou alespoň jednoho z hlavních favoritů Rusy nebo Švédy, nemuseli by se na čtvrtfinále stěhovat do Košic. "Jdeme postupně, teď se soustředíme na Švédy. Chceme ale dál z co nejvyššího místa. Když se budeme muset přesouvat, tak to holt uděláme. Všichni jsou zvyklí cestovat," ujistil Gudas.

Přál si velkou podporu od českých fanoušků. "Doufáme, že budeme cítit tu jejich sílu. Loni to měli jako doma Švédové v Dánsku. Teď bychom to mohli mít podobné my. Už v Brně nás lidi tlačili extrémně, dělali maximum. Tady to bude podobné, alespoň doufám," prohlásil.

S trochou nadsázky lze v pátek očekávat zápas NHL na širokém kluzišti, neboť nejlepší hokejovou ligu světa budou zastupovat takřka tři desítky hráčů. "V podstatě jo. Švédové mají skvělý tým, my ale máme dost hráčů, co jsou zvyklí hrát na těchto velkých hřištích. Může to zafungovat i v náš prospěch. Začátek turnaje máme těžký, o to rychleji nás to může probrat a napovědět nám, jaký musíme hrát hokej, abychom vyhrávali."

Gudas však odmítl, že by vše mělo ležet na posilách z NHL. "Všechny lajny máme kvalitní. Jsou tu kluci, kteří jsou zvyklí hrát určité role, být lídři. Bude to na všech, každý si zaslouží tady být. Parta je skvělá, když budeme všichni táhnout za jeden provaz, bude velká šance na úspěch," prohlásil Gudas.

V dobrý konec věří i přesto, že cesta do dějiště šampionátu pro něho nezačala vůbec dobře. "Voras (Jakub Voráček) mě obral v kartách, no. Hráli jsme prší, k ničemu jinému jsme se nedostali. Měl kliku," smál se Gudas.

Prozradil také, kdo ze Švédů ho v NHL na ledě dlouhodobě nejvíce zlobí. "S Hornqvistem hrajeme pětkrát do roka, zrovna on chodí dost tvrdě do brány, vráží do gólmana a podobně. Znám samozřejmě dobře Roberta Hägga, který hraje úplně stejný styl jako já. Toho si naši budou po zápase pamatovat. Celý jejich tým je super," ocenil Gudas.

Se spoluhráčem z týmu Flyers Häggem hrál v sezoně dokonce v jedné obranné dvojici. A oba si užívají, když nastoupí proti sobě. "Už v Brně jsme na sebe pokřikovali, takže určitě přijde i nějaké další hecování. A že říkal, ať se bojím? Když se něco semele, taky nebudu váhat po něm jít, to je jasné. Každý má svůj dres, hrát za národ je nejvíc, co může být. Je jedno, že jsme v klubu spoluhráči," řekl Gudas.