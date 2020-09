Motionlab vyvíjí videa, která vás osloví jménem. Úspěch otestoval v New Yorku

Trojice zakladatelů brněnského Motionlabu vytváří pro značky či podniky personalizovanou komunikaci. V uskutečňování globální vize podnikání pomohla firmě v počátcích agentura CzechInvest, která ji napojila na odborníky z newyorského inkubátoru VentureOut.

Nabídnout zákazníkovi přesně to, co potřebuje, je snem každého prodejce. Zvláště v prostředí přesyceného online trhu. Originálním řešením je platforma Motionlab, která dokáže během jednoho večera vygenerovat například milion videí přímo na míru cílovému zákazníkovi. Umí ho oslovit jménem nebo zohlednit jeho nákupní nebo smluvní historii.

Po prvním úspěšném roce firma přišla s další novinkou, nástrojem Personalizard, který ulehčuje komunikaci obchodním týmům při oslovování nových zákazníků. Zatímco platforma Motionlab generuje videa ve velkých objemech, kde mixování dat a videa probíhá automatizovaně, Personalizard umožňuje uživatelům jednoduché manuální vložení dat o konkrétním zákazníkovi a jejich rychlé sdílení.

Začátky v bytě studentů

Příběh Motionlabu se začal psát v brněnském studentském bytě. V roce 2015 založili Filip Koubek a Radek Pšurný firmu Motionhouse na tvorbu animovaných videí, která má na kontě například spolupráci s Avastem či Kiwi.com. Do povědomí Čechů se také zapsala video poselstvím „moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě“, které obletělo svět a dostalo se do zpráv na CNN, BBC, Washington Post nebo The Guardian.

Ke dvojici studentů se v roce 2018 připojil Jan Sekerka, a ještě týž rok společně rozjeli novou společnost s názvem Motionlab, která vyvinula stejnojmennou platformu. Ta video rozšiřuje právě o efekt personalizace.

Velký úspěch zaznamenal Motionlab už ve svých počátcích, kdy vytvářel videa pro zájemce o jednu z největších oborových akcí v České republice – Marketing festivalu. „V praxi to vypadalo tak, že všem potenciálním návštěvníkům přišel v předvečer konference e-mail s videem. To každého oslovilo jménem a vědělo například, kolikrát se daný návštěvník akce v minulosti zúčastnil a v jaké společnosti pracuje,“ říká jeden ze zakladatelů Filip Koubek.

A výsledek? Téměř okamžitě se zvýšila návštěvnost webu a sociálních sítí, která byla největší za posledních šest let a s ní i úspěšnost celého Marketing Festivalu, kterému dramaticky vzrostl prodej. „Spousta lidí si myslelo, že jsme video vytvořili přímo pro ně, a to je přesně naším cílem. Navázat dialog. Obecnou reklamu nemá nikdo rád. Ale počkejte si, co se stane, když mluví přímo k vám,“ dodává Koubek.

Podaná ruka od CzechInvest

Už od samých počátků v roce 2018 chtěli zakladatelé firmy proniknout na zahraniční trh. Proto se v lednu 2019 zúčastnili tříměsíčního akceleračního programu agentury CzechInvest s názvem CzechAccelerator v New Yorku.

CzechInvest částečně hradil letenky a plně pak zabezpečil kancelářské zázemí v centru New Yorku. Jeho zástupci propojili Motionlab s odborníky z newyorského inkubátoru VentureOut, kteří radili, jak začít se zahraničním podnikáním. Zároveň se firma účastnila akcí a veletrhů, kde navázala další kontakty. „S CzechInvestem jsme si mohli otestovat podnikání v zahraničí bez většího rizika, získat know-how od tamních mentorů a zpětnou vazbu od zákazníků, na které cílíme. Je třeba myslet globálně už v začátcích podnikání. To bychom u stolu v brněnské kanceláři nezjistili,“ uzavírá Koubek. Spolupráce pokračovala i doma, kde pro změnu Motionlab pomáhal oslovovat potenciální startupové klienty agentury CzechInvest.

V dubnu 2019 se stala firma nejúspěšnějším startupem ze zemí V4 na soutěži Startup World Cup & Summit a postoupila do světového finále v Silicon Valley. Následně vyhrála několik prestižních oborových ocenění jako Internet Effectivness Awards nebo Fénix Content Marketing. Koncem roku 2019 Motionlab také zabodoval v Central European tech Startups Day v Londýně, kde porazil konkurenci dvaceti dalších startupů.

Dnes se Motionlab řadí mezi lídry mladého oboru video personalizace. Může se pochlubit desítkami úspěšných kampaní v různých oborech i pro nadnárodní giganty, jakými jsou například Microsoft, O2, Boehringer Ingelheim, UNIQA nebo KBC.