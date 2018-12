Přes příhraniční potok Černá (Schwarze Pockau) v Krušných horách na Chomutovsku je opravený most (na snímku z 28. prosince 2018), ale pouze z poloviny. Zatímco na německé straně v obci Kühnhaide je zrekonstruovaný, na české nikoliv. Zhruba 200 let starý most poškodila v roce 2013 povodeň a Němci se rozhodli ho opravit. "Ústecký kraj finanční spoluúčast bohužel odmítnul," vysvětlil důvod podoby rekonstrukce André Heinrich, který je starostou Marienbergu, pod který Kühnhaide spadá. Dodal, že oprava stála asi 100.000 eur (2,6 milionu Kč).

Přes příhraniční potok Černá (Schwarze Pockau) v Krušných horách na Chomutovsku je opravený most (na snímku z 28. prosince 2018), ale pouze z poloviny. Zatímco na německé straně v obci Kühnhaide je zrekonstruovaný, na české nikoliv. Zhruba 200 let starý most poškodila v roce 2013 povodeň a Němci se rozhodli ho opravit. "Ústecký kraj finanční spoluúčast bohužel odmítnul," vysvětlil důvod podoby rekonstrukce André Heinrich, který je starostou Marienbergu, pod který Kühnhaide spadá. Dodal, že oprava stála asi 100.000 eur (2,6 milionu Kč). ČTK/Hájek Ondřej

Hora Sv. Šebestiána (Chomutovsko) - Přes hraniční potok Černá je opravený mostek, ale pouze z poloviny. Zatímco na německé straně je rekonstruovaný, na české straně v horách nad Chomutovem nikoliv. První na to upozornila německá média. Využívají ho totiž pouze turisté, a to převážně němečtí.

O existenci mostku na české straně málokdo ví. Nachází se za hustým lesem u hranic mezi Horou Sv. Šebestiána a Horou Sv. Kateřiny. "Nic mi to neříká, tady se chodí do Německa hlavně přes hraniční přechod. No a lidé samozřejmě mohou v lesích zabloudit do sousedního státu," řekl ČTK starosta Hora Sv. Šebestiána Jan Koutský.

Ústecký kraj vlastníkem mostu, který byl podle informací německých médií zničen při povodni 2013 a je starý zhruba 200 let, není. "Spojení Načetín - Načetín I - Kühnhaide bohužel neleží na silnici v majetku Ústeckého kraje," řekla ČTK mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Most by mohl patřit Lesům ČR, které spravují pozemky v Krušných horách. "Zrovna v tom místě je ale více různých majitelů, takže nedokážu z hlavy říci, zda je to naše, nebo někoho jiného," řekl ČTK ředitel teplického krajského ředitelství Lesů ČR Zdeněk Růžek.

Zatímco z Kühnhaide mají lidé most na dohled, nejbližší Češi bydlí několik kilometrů daleko. Přejezd automobilem není možný, využívat ho mohou jen cyklisté a pěší turisté. Těm se zatím nadále bude naskýtat poněkud zvláštní pohled na stavbu, která má novou podobu, ale přesně jen do svého středu.