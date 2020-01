Mostecký soud nevyhověl Huličkovým, žalovali autodrom kvůli hluku

Most - Okresní soud v Mostě dnes zamítl žalobu manželů Huličkových, kteří zažalovali mostecký autodrom kvůli nadměrnému hluku. Případ se zúžil na to, zda provoz autodromu byl, či nebyl úředně schválený. Podle soudkyně nepředložili manželé žádný důkaz, který by to potvrdil. Rozsudek není pravomocný. Huličkovi se chtějí odvolat, jak dnes řekli novinářům.

Manželé jsou procesem i rozsudkem zklamaní. Podle Jiřího Huličky doufali, že si soud předvolá další svědky. "Držíme v rukou kolaudační rozhodnutí z roku 1984," řekl Hulička. V obci Souš, v jejíž blízkosti autodrom je, začal bydlet ještě před stavbou závodiště. Podle něj si rozhodnutí soudkyně špatně vyložila. "Byl zkolaudovaný za podmínek, že nebude přerušovat hygienické normy a předpisy, a to porušuje," dodal.

Manželé se chtějí na další soudní proces lépe připravit. "Budeme to stavět na tom, že autodrom byl zkolaudovaný za staré doby a sloužil amatérskému sportu," popsal další kroky Hulička. Naďa Huličková doplnila, že je autodrom využívaný každý den, dříve tam byly závody jen několikrát do roka.

Tiskový mluvčí mosteckého autodromu Jan Foukal dnes novinářům řekl, že společnost vítá rozhodnutí soudu. "Autodrom je úředně schválen a slouží k účelům, k nimž byl v minulosti vybudován," uvedl Foukal. Dodal, že z rozhodnutí vyplývá, že činnost společnosti je v souladu s platnou legislativou.