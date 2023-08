Mostecký okruh o víkendu ovládnou závody tahačů a evropská série NASCAR

Most - Závody tahačů a evropského automobilového seriálu NASCAR ovládnou o víkendu okruh v Mostě. Na severu Čech se uskuteční pátý díl evropského šampionátu tahačů a čtvrtý podnik evropského okruhového seriálu NASCAR. A nebudou u toho chybět domácí závodníci: mezi tahači se představí Adam Lacko, do vozu Ford Mustang usedne Martin Doubek.

Zatímco Doubek startuje v celém seriálu NASCAR Whelen Euro Series, Lacko se do kontinentálního šampionátu tahačů zapojí jen jednorázově. Jezdec týmu Buggyra ZM Racing se totiž letos zaměřuje na okruhové vytrvalostní závody.

"Truckové závody jsou základem naší DNA. Naši fanoušci jsou zvyklí na to, že v Mostě závodíme. Tak jsme ani je ani mostecké pořadatele nemohli zklamat. Bude to jediný start v letošní sezoně evropského šampionátu, ale pro nás stejně důležitý jako ostatní aktivity, jimž se nyní věnujeme," uvedl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda v tiskové zprávě.

Lacko se do tahače posadí po 329 dnech, poprvé od loňského závodu v Jaramě. "Žádné testy jsme neměli, pojedu naostro," řekl Lacko, který pojede s vozem svého bývalého kolegy Francouze Téa Calveta, jenž s ním startuje v národním šampionátu. "Máme teoreticky připravené nastavení trucku, jaké chci. Stačí odjet jen pár kol a budu zase zpátky," věří Lacko. Cílem je potěšit fanoušky a alespoň jednou se prosadit na stupně vítězů.

Doubek nic podobného řešit nemusí. V šampionátu startuje od začátku a aktuálně je šestý v kategorii EuroNascar 2 a osmý v EuroNascar PRO. "Závod na domácí trati je vždy velká akce. Netrpělivě pozoruji počasí a momentálně to vypadá, že nás vedro mine a asi bude pršet," řekl Doubek České televizi.

"Jsme v polovině sezony a doufám, že se nám bude dařit. V letní pauze jsme docela dost zapracovali na autě, protože jsme měli dost technických problémů. Teď máme prakticky nové auto," podotkl Doubek. I on věří, že by se mohl dostat na stupně vítězů. "Kdyby v Mostě zahrála hymna, bylo by to hezké," řekl jezdec týmu Hendriks Motorsport/Orion Racing, jehož letošním maximem je druhé místo z Valencie.