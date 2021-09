Mostecké muzeum vystavuje dřevěné hračky z Krušných hor

Most - V Oblastním muzeu a galerii v Mostě bude od pátku do 28. listopadu k vidění nová výstava s názvem Dřevěné drahokamy z Krušných hor. Dokumentuje výrobu dřevěných hraček na Mostecku, Chomutovsku a v menších městech na německé straně. Na návštěvníky čekají také hračky zapůjčené či darované pamětníky. Jednou z nich je třeba známá hra Tivoli. ČTK to řekl ředitel muzea Michal Soukup.

"Krušné hory jsou neodmyslitelně spjaty s těžbou rud. V dobách jejího útlumu však lidé hledali jiné zdroje obživy a jedním z nich se stala výroba hraček ze dřeva. Když těžba upadala, hračkářství vzkvétalo a naopak," uvedl ředitel. Centrem výroby se staly Krušné hory, po staletí se výroba hraček na obou stranách hranice vyvíjela společně. Vznikaly tak podobné výrobky a využívaly se stejné techniky. Zlom nastal až po druhé světové válce, kdy vzniklo neprostupné hraniční pásmo mezi saskou a českou částí Krušných hor, což poznamenalo i hračkářskou výrobu. "Putovní výstava mapuje vývoj hračkářství v Krušných horách od jeho počátku až do současnosti, především s důrazem na dvojí vývoj v poválečném období, tedy v letech 1945 až 1990, kdy krušnohorská dřevěná hračka dobývala celý svět," doplnil Soukup.

Výstavě podle ředitele předcházel důkladný průzkum. Archiválií se však dochovalo jen málo, a tak velká část poznatků vzešla z výpovědí pamětníků hračkářské výroby či jejich potomků, kteří pak sami hračky na výstavu věnovali či zapůjčili. Mezi vystavenými exponáty je například legendární hra Tivoli, dětská hra s kuličkou, která se vystřeluje z odpalovací rampy natažením mechanického odpalovače, dále tahací hračky či dřevěné panenky.

Výstavu doprovází i informační panely, které shrnují nejdůležitější milníky výroby dřevěných hraček a popisují nejdůležitější podniky, které v Krušnohoří v poválečném období působily. Interaktivitu zajišťují dotykové panely s unikátním 3D modelem jedné z hraček či krátkou animací. Své znalosti o krušnohorských hračkách si mohou návštěvníci otestovat v kvízu, součástí výstavy je i hrací koutek.

Na výstavě bude rovněž představen dokumentární film, jenž zachycuje vzpomínky pamětníků hračkářské výroby. Světlo světa spatří odborná publikace, která dokumentuje jak společný vývoj výroby dřevěných hraček od počátků do druhé světové války, tak rozdílné směřování tohoto odvětví na obou stranách hranice po roce 1945. K výstavě je připraven i doprovodný program v podobě tří workshopů, jejichž termíny budou upřesněny s ohledem na aktuální vývoj protiepidemických opatření.