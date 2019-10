Ilustrační foto - Finálové utkání kvalifikace o postup do házenkářské Ligy mistryň: Baník Most - Kastamonu Belediyesi, 8. září 2019 v Mostě. Zleva Yeliz Özelová z Kastamonu Belediyesi a Michaela Borovská z Baníku Most. ČTK/Hájek Ondřej