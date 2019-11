Mostecké házenkářky podlehly Krimu a v Lize mistryň nepostoupí

Utkání 5. kola základní skupiny D házenkářské Ligy mistryň: DHK Baník Most - RK Krim Mercator, 10. listopadu 2019 v Chomutově. Zleva Nataša Ljepojaová z Krimu, Jana Šustková z Baníku Most, Alja Varagičová z Krimu a Nina Žabjeková z Krimu.

Chomutov - Mosteckým házenkářkám nevyšel v Lize mistryň klíčový zápas s Krimem a po domácí prohře 26:31 už nemají reálnou šanci vybojovat si postup. Při premiérové účasti mezi evropskou elitou klesly po pátém kole na poslední místo skupiny D. Za týden se rozloučí se soutěží na palubovce obhájce trofeje a pětinásobného vítěze Györu.

Fotogalerie

Černí andělé právě ve Slovinsku při debutu v Lize mistryň před pěti týdny vybojovali vítězství, soupeře z Lublaně tehdy přehráli o dva góly. V dnešní odvetě v chomutovské aréně však Most od začátku dotahoval, v poločase byl ještě rozdíl dvou branek, ale ve druhé půli už skórovaly častěji hráčky Krimu.

"Dvacet pět technických chyb, to je strašné množství, s tím se takový tým porazit nedá. To byl největší problém dnešního utkání," řekl kouč Jiří Tancoš televizi Sport1. "Je to tím, jak hrajeme: na hranici rizika. Jinak hrát nemůžeme. Soupeři jsou daleko kvalitnější na všech postech, my máme jedinou šanci hrát v takovémhle tempu," uvedl.

Na své svěřenkyně byl pyšný. "Holky bojovaly, snažily se, možná v tom byla i přemíra snahy. Musím je pochválit, je třeba na tom dál pracovat a zlepšovat se," dodal.

V pohárové Evropě české šampionky nekončí, po Novém roce budou pokračovat v Poháru EHF.

Skupina D: Most - Krim Mercator 26:31 (12:14)

Nejvíce branek: Zachová 8/1, K. Kostelná a Mikulčíková po 4 - Zuličová 11, Baričová 6, Varagičová 5.

Tabulka:

1. Györ 5 5 0 0 181:118 10 2. Krim Mercator 5 2 0 3 132:142 4 3. Sävehof 5 1 1 3 120:140 3 4. Most 5 1 1 3 122:155 3