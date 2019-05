Most - Mostecká policie pátrá po batoleti odneseném z nemocnice. Holčičce je rok a osm měsíců. Kriminalisté hledají i její matku. Z rozhodnutí soudu mělo být dítě předáno do péče kojeneckého ústavu. ČTK to dnes řekla mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková.

Dívenku podle informací policie odnesly 7. května z mostecké nemocnice dvě neznámé ženy. "Policisté nevylučují, že dítě mohla odnést matka. Pohřešované se mohou nacházet v okrese Louny, je ale možné i to, že matka s dítětem odjede na Slovensko," uvedla mluvčí.

Policie zahájila úkony trestního řízení ve věci únosu nezletilého dítěte. "Případu věnujeme maximální pozornost, prověřujeme místa na Lounsku, Mostecku, ale i mimo Ústecký kraj. Informace jsme předali v rámci schengenského prostoru a spolupracujeme se slovenskou policií," řekla ČTK Světláková.

Matkou holčičky je dvacetiletá Nikola Čonková, ona i dítě mají bydliště v okrese Louny.

Policie přijme jakoukoliv informaci k oběma osobám na lince tísňového volání 158.