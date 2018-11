Dosavadní primátor Mostu Jan Paparega (uprostřed) z hnutí ProMOST byl na ustavujícím zasedání 20. listoopadu 2018 znovu zvolen do funkce primátora. Koalici vítězného hnutí a Pirátů a Zelených pro Most podpořila ODS.

Most - Druhé největší město v Ústeckém kraji povede nadále Jan Paparega z hnutí ProMOST. Žádná radniční koalice v Mostě dohodnuta nebyla. Magistrát povede menšinová vláda. Těsně před volbou primátora podpořila návrh, aby byl primátorem Paparega, Občanská demokratická strana. Paparega získal 24 hlasů z celkového počtu 45 zastupitelů.

Povolební vyjednávání trvala v Mostě od říjnových komunálních voleb až do dneška. ProMOST se na koalici před pár dny dohodlo s Piráty a Zelenými pro Most, žádnou koaliční smlouvu ale nepodepsali a žádná koalice oficiálně neexistuje. V zastupitelstvu je ještě ANO, Sdružení Mostečané Mostu (SMM) a KSČM.

Pro Paparegu hlasovali kromě 16 zastupitelů za ProMOST a čtyř zastupitelů za ODS také čtyři členové KSČM. Čtyři Piráti a Zelení pro Most se při hlasování zdrželi stejně jako pět zastupitelů SMM. Proti byli tři členové SMM a osm členů ANO, jeden zastupitel za ANO se dnešního zasedání neúčastnil.

Jako jediná možná se podle primátora ukázala být menšinová vláda. "Jsem moc rád, že zastupitelé jsou rozumní a nechtějí město bez vedení po tak dlouhé době," řekl novinářům po svém zvolení Paparega. "Podporu ODS jsme vyjednali v minulém týdnu a budeme se bavit o té formě spolupráce do budoucna," uvedl Paparega. "Rozhodně chceme nastavit nějaký větší komunikační kanál, aby komunikace probíhala na nějaké širší platformě." řekl.

Náměstkem primátora zůstali stejně jako v minulém volebním období Marek Hrvol a Markéta Stará za ProMOST. Rada má devět členů, všichni jsou z hnutí ProMOST. V radě tedy zasednou Vlastimil Vozka, Ondřej Málek, Alois Malý, Jiří Nedvěd, Vladimír Kubík, Václav Zahradníček, náměstci a primátor.

Před čtyřmi lety Paparega, Hrvol a Stará kandidovali za hnutí Severočeši Most, které tehdy utvořilo koalici s ANO a KSČM, ta se později rozpadla a nahradila ji koalice Severočeši Most, ČSSD a ODS. Sociální demokraté se letos do zastupitelstva nedostali.

Říjnové hlasování v Mostě zkoumal kvůli podaným stížnostem krajský soud, který všechny zamítl. Proti zamítnutí návrhu na neplatnost voleb podala k Ústavnímu soudu stížnost právní zástupkyně čtyř Romů z Chanova Pavla Krejčí. Na soud se obrátili Romové proto, že podle nich při volbách byly narušeny základní principy demokratického právního státu.