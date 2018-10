Praha - Most na Vltavské, který je od půlnoci kvůli havarijnímu stavu uzavřen, bude nutné zbourat. ČTK to dnes řekla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková. Společně s ním TSK zbourá i paralelní most, po kterém vede komunikace Bubenská v opačném směru. Správa komunikací už vybrala firmu, která v následujícím týdnu uzavřený most podepře, aby se mohl otevřít dopravě. Zároveň začne pracovat na projektu zbourání a stavby nových mostů, což nějakou dobu potrvá. Podle Liškové je konstrukce mostů podobná loni zhroucené Trojské lávce a mostu v Janově.

Na zhoršení stavu mostu nad stanicí metra Vltavská v úterý v podvečer upozornila technickou správu společnost, která dělala jeho diagnostiku. TSK poté musela z bezpečnostních důvodů uzavřít část komunikace Bubenská navazující na magistrálu ve směru z centra na Výstaviště, která po mostě vede. Provoz je uzavřen i pod konstrukcí, takže nejedou tramvaje na Vltavské. Provizorní podepření mostu zabere nejméně týden, poté se provoz na mostě i pod ním obnoví.

Definitivním řešením bude nicméně oba mosty nad Vltavskou zbourat a postavit nové, protože jejich úplná oprava už podle Liškové není možná. Mosty jsou z roku 1980 a stavěly je Vojenské stavby. "Jedná se o podobný typ konstrukce, jako byl most v Janově nebo Trojská lávka," uvedla mluvčí. Tento typ konstrukce využívá nosná upínací lana. Lávka v Troji se zřítila loni v prosinci, zranili se při tom čtyři lidé. Dálniční most v italském Janově se zřítil v srpnu, tragédie si vyžádala desítky obětí.

Starosta Prahy 7 a lídr Prahy Sobě Jan Čižinský dnes ve vysílání Českého rozhlasu Radiožurnálu uvedl, že mosty ohodnocené stupněm technického stavu šest, což je druhý nejhorší, bude nutné zbořit a zbourat. Podle Liškové má v případě mostu na Vltavské sice pravdu, nelze to však zobecňovat a záleží na typu konstrukce.

Zbourání a stavba nového mostu je v tomto případě podle Liškové výhodnější i z ekonomického pohledu. Mluvčí dodala, že stabilizace mostu, kterou nyní TSK nechá udělat, poslouží i při bourání stavby, kterou díky ní bude možné provádět po částech. TSK nyní vypíše zakázku na projektanta nové stavby, zatím se nedá přesně říci, kdy by se mohlo začít bourat. TSK připravuje také projekt celkové opravy navazujícího Hlávkova mostu.

Problémy se stavem mostů se v Praze řeší dlouhodobě. TSK nyní provádí diagnostiku například Hlávkova mostu nebo mostu Legií, které jsou oba ve špatném stavu. Připravuje se rovněž diagnostika Lanového mostu na Jižní spojce mezi Zahradním Městem a Strašnicemi. Špatně je na tom také Libeňský most, který se musel začátkem roku dočasně uzavřít pro auta i tramvaje. Město zatím nerozhodlo o tom, jestli konstrukci opraví, nebo postaví nový. Rekonstrukci potřebuje také Palackého most z Palackého náměstí na Smíchov a řada dalších mostních konstrukcí.