Most na anektovaný Krym byl za války už podruhé poškozen

Most spojující Rusko s anektovaným Krymem byl v noci 17. července 2023 vážně poškozen. ČTK/AP/neuveden

Kyjev/Moskva - Most spojující Rusko s anektovaným Krymem byl dnes v noci vážně poškozen a doprava po něm byla brzy ráno přerušena. Poničení mostu, který je důležitou tepnou pro zásobování ruských vojsk bojujících na Ukrajině, připisují ruské úřady útoku ukrajinských námořních dronů. O speciální operaci informují i ukrajinská média, Kyjev se ale tradičně zdržel oficiálního vyjádření. Moskva zastavilo svou účast v obilné dohodě, která od loňského léta umožňovala i přes pokračující boje vyvážet ukrajinské zemědělské produkty z přístavů v Černém moři. Podle Kremlu toto rozhodnutí nesouvisí s útokem na most, který osobně otvíral prezident Vladimir Putin v přímém televizním přenosu, ale s nesplněním dříve ohlášených ruských požadavků.

Při výbuchu na mostě přišli o život ruští manželé, kteří na anektovaný poloostrov jeli autem na dovolenou. Jejich dcera vyvázla se zraněním, její život podle úřadů není v ohrožení. Železniční dopravu se mezitím podařilo obnovit, ale auta a kamiony musejí objížďkou přes okupovanou část jižní Ukrajiny anebo čekat na trajekty, které přednostně obsluhují cestující z mezitím zrušených autobusových linek.

Výbuchy bylo podle místních zdrojů slyšet po 3:00 místního času (4:00 SELČ) z města Kerč, v němž most ústí na Krym. Nedlouho poté zdejší proruské úřady informovaly o zastavení provozu a vyzvaly obyvatele, aby na most nevjížděli.

Krymský či též Kerčský most o délce zhruba 19 kilometrů spojuje od května 2018 ruskou pevninu s anektovaným Krymem. Loni v říjnu ho poškodila exploze, z níž Moskva obvinila Ukrajinu a v odvetě při náletech na ukrajinská města zabila desítky civilistů. Kyjev se k útoku podle agentury Reuters přiznal jen nepřímo o několik měsíců později.

Nyní ruské ministerstvo dopravy podle TASS potvrdilo poškození vozovky, mostní pilíře prý poškozeny nebyly.

"Vzhledem k současné situaci žádám obyvatele a hosty poloostrova, aby se zdrželi cestování přes Krymský most a z bezpečnostních důvodů zvolili alternativní pozemní trasu přes nové regiony," napsal na sociální síti šéf Ruskem dosazené správy Krymu Sergej Aksjonov. Za "nové regiony" Rusko označuje okupovaná ukrajinská území, o jejichž anexi se pokusilo.

"Most byl napaden za pomoci dálkově ovládaných hladinových plavidel. Bylo těžké most zasáhnout, ale nakonec se to podařilo," citoval portál RBK-Ukrajina svůj zdroj z ukrajinské tajné služby SBU. Stejný výrok citovala i ruská redakce BBC. Naopak mluvčí jižního velitelství ukrajinských ozbrojených sil Natalija Humeňuková označila incident za možnou provokaci ze strany Ruska.

"Dvě ukrajinská dálkově ovládaná hladinová plavidla ve 3:05 (4:05 SELČ) podnikla útok na Krymský most," uvedl ruský národní protiteroristický výbor a dodal, že ruská kriminální ústředna věc vyšetřuje jako "teroristický útok". Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová obvinila Washington a Londýn, že řídí "teroristické" akce Kyjeva. Žádné důkazy o zapojení USA a Británie do příprav útoku na most ale nenabídla.

Sama SBU se k poškození mostu vyjádřila v rýmované říkance s dovětkem "hudba lidová, text SBU". Podobně se podle BBC stalo i po předchozím útoku na most loni na podzim. SBU se zájmem sleduje, "jak jeden ze symbolů Putinova režimu zase nevydržel tíhu války", okomentoval situaci mluvčí tajné služby Artem Dechtjarenko a přislíbil odhalit všechny podrobnosti po ukrajinském vítězství ve válce.

Po mostě opět jezdí vlaky, ale silniční část zůstává uzavřena. Autobusové spoje na Krym byly v Krasnodarském kraji dočasně zrušeny. Úřady podle médií doufají, že se podaří obnovit silniční dopravu po mostě alespoň v jednom pruhu. Na východě Krymu úřady zřizují střediska pro turisty čekající na nalodění na trajekty, které přednostně přepravují cestující z autobusů. Situaci vyhodnocuje i vládní komise, která od premiéra Michaila Mišustina dostala za úkol nápravu škod.