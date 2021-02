Mosquera dostal třízápasový trest, Ostrava zaplatí 60 tisíc korun

Praha - Liberecký fotbalista Jhon Mosquera dostal od disciplinární komise FAČR trest na tři soutěžní utkání za fyzické napadení soupeře po svém vyloučení v dohrávce 9. kola první ligy v Ostravě. Baník za rasistické urážky kolumbijského záložníka tmavé pleti, kterých se dopustil již identifikovaný muž na stadionu, zaplatí pokutu 60 tisíc korun.

Mosquera dostal během čtvrté minuty nastavení dvě žluté karty. Nejprve fauloval Jiřího Fleišmana, potom hlavou srazil Nemanju Kuzmanoviče a při hromadné strkanici ještě udeřil pěstí Filipa Kaloče. Právě kvůli tělesnému napadení dostal liberecký hráč k automatickému jednozápasovému trestu za vyloučení stopku na další dvě utkání.

"Disciplinární komise trestala především prohřešek hráče po udělení druhé žluté karty, který byl popsán v zápise rozhodčího i zprávě delegáta utkání, a k předchozímu disciplinárnímu přečinu přihlédla jako k přitěžující okolnosti," uvedl předseda disciplinárky Richard Baček v komuniké.

Ostravský klub dostal nižší pokutu za rasismus proto, že rychle odhalil totožnost člověka, který Mosqueru při odchodu ze hřiště po červené kartě urážel, a zakázal mu na dva roky vstup na stadion. Přímo fanouška nebylo možné potrestat, protože není členem FAČR.

Šestačtyřicetiletý muž se omluvil v prohlášení na webu Baníku i telefonicky Mosquerovi. Policie ho obvinila z hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob a také z přečinu výtržnictví. Ve vězení může strávit až dva roky.

"Disciplinární komise současně přihlédla, v porovnání s podobnými případy z minulosti, k příkladnému postupu Baníku po samotném zápase, kdy došlo k odsouzení takového chování, rychlé identifikaci příslušné osoby a jejímu potrestání vlastními kroky ze strany klubu, mj. zákazem vstupu na stadion na dobu následujících dvou let," řekl Baček.

Disciplinární komise zahájila řízení s mladoboleslavským záložníkem Markem Matějovským za surový faul na olomouckého středopolaře Davida Housku v úterní dohrávce 17. ligového kola. Kapitán Středočechů v sedmé minutě způsobil soupeři krvavou tržnou ránu na holeni, ale od rozhodčího Alexe Deneva dostal pouze žlutou kartu.

"Zasažený hráč Sigmy po střetu s hráčem Matějovským utkání nedohrál. Vzniklé zranění se po skončení zápasu ukázalo jako vážné. Stav zraněného hráče si vyžádal podle našich informací lékařský zákrok a následná rekonvalescence je nyní odhadována na dobu nejméně dvou až tří týdnů," upozornil Baček. "Z tohoto důvodu se jedná o výjimku, která umožňuje disciplinární komisi podrobit disciplinárnímu řízení hráče, přestože jeho chování nebylo postiženo vyloučením přímo rozhodčím na hrací ploše," dodal.

Liberecký trenér Pavel Hoftych zaplatí 20 tisíc korun za nedostatečné zakrytí nosu a úst při televizním rozhovoru po duelu 16. kola nejvyšší soutěže v Brně. Kouč za porušení protokolu proti šíření nemoci covid-19 dostal finanční trest už v lednu.

Hoftychovi, kterému podle klubového webu při interview šátek sklouzl pod ústa, striktní vynucování nošení roušek venku nepřijde nutné ani logické. "Nerozumím ani tomu, proč mimo dny zápasů roušku při rozhovorech do médií nosit nemusím a po zápase za to mám dostávat vysoké pokuty. Doufám, že to konečně někomu dojde a protokol se co nejdříve změní. Na příští zápasy už ale budu připravený," prohlásil liberecký trenér.

Po čtvrté žluté kartě v sezoně si jednou nezahrají olomoučtí fotbalisté Martin Hála a Martin Nešpor, opavští David Březina s Janem Žídkem, Jan Rezek z Příbrami a plzeňský Milan Havel. Jeden soutěžní zápas vynechá také zlínský Tobiáš Slovák, jenž byl vyloučen po druhé žluté kartě.