Caracas/Moskva - Mezinárodní společenství by se mělo zaměřit na to, jak pomoci vyřešit ekonomické a sociální problémy Venezuely, ale vyhnout se destruktivním zásahům zvenčí. Podle agentury Interfax to dnes uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Rusko patří mezi spojence autokratického prezidenta Nicoláse Madura. Většina latinskoamerických států a USA přitom podpořily šéfa parlamentu ovládaného opozicí Juana Guaidóa, který se před více než týdnem prohlásil za úřadujícího prezidenta Venezuely.

"Cílem mezinárodního společenství by mělo být pomoci (Venezuele vyřešit socioekonomické problémy), bez destruktivního zasahování zvnějšku," uvedl Alexandr Ščetinin, který na ruském ministerstvu zahraničí vede odbor Latinské Ameriky.

Šéf venezuelskou opozicí ovládaného parlamentu Guaidó se koncem ledna prohlásil úřadující hlavou státu a podporu mu vyjádřila řada zemí regionu i Spojené státy. Tento týden se usnesli i poslanci Evropského parlamentu, že až do vypsání svobodných a demokratických voleb uznávají Guaidóa jako legitimního prezidenta Venezuely.

Pětatřicetiletý Guaidó se pomocí demonstrací snaží přimět dosavadního prezidenta Nicoláse Madura, aby umožnil obyvatelům vybrat novou hlavu státu. Podle opozice byly totiž loňské volby neregulérní a Maduro se svého druhého mandátu ujal začátkem ledna protiprávně.

Dnes vyprší ultimátum, které Madurovi dalo Španělsko spolu s Francií, Británií a Německem. Maduro by měl oznámit nové prezidentské volby, jinak tyto země uznají za úřadujícího prezidenta Guaidóa. Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseauová postoj své země dnes zopakovala.

S vůdcem opozice již hovořil i rakouský kancléř Sebastian Kurz. "Měl jsem velmi dobrý telefonát s Guaidóem," uvedl na twitteru. "Má naši plnou podporu, pokud jde o obnovení demokracie," dodal. Jestliže Maduro neodpoví na výzvu EU ohledně vyhlášení svobodných a spravedlivých prezidentských voleb, "uznáme a podpoříme Guaidóa jako prozatímního prezidenta", doplnil Kurz.