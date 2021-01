Moskva si předvolala velvyslance USA kvůli sobotním protestům

Moskva - Ruské ministerstvo zahraničí si předvolalo amerického velvyslance v Moskvě kvůli sobotním protestům na podporu opozičního předáka Alexeje Navalného. Informovala o tom agentura Interfax s odvoláním na mluvčí ruské diplomacie. Moskvě se nelíbí, že americká ambasáda zveřejnila místa a časy několika demonstrací. Viní ji z podpory úřady nepovolených protestních akcí a vměšování se do vnitřních záležitostí země. Spolupracovník Navalného Leonid Volkov dnes vyzval k dalším demonstracím na neděli 31. ledna.

S velvyslancem Johnem Sullivanem hovořil náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov. "Americké straně byl vyjádřen důrazný protest v souvislosti s šířením příspěvků amerického velvyslanectví v Rusku na sociálních sítích a na internetových zdrojích na podporu nezákonných akcí v řadě ruských měst," řekla mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová na Prvním kanálu státní televize. "Byl informován, že ruská strana považuje tyto materiály a také prohlášení ministerstva zahraničí USA za přímé zasahování do vnitřních záležitostí naší země," dodala mluvčí.

Americká ambasáda před sobotními demonstracemi zveřejnila varování v angličtině pro americké občany, aby se vyhnuli místům, kde byly naplánované demonstrace. Zároveň uvedla místa a časy v některých městech, kde se protestující chystali sejít. V den protestů mluvčí americké diplomatické mise na twitteru uvedla, že velvyslanectví shromáždění sleduje a dodala, že USA podporují práva všech lidí na pokojný protest a svobodu projevu, připomněla agentura Interfax. Mluvčí zároveň podotkla, že ruské úřady tato práva porušují. Večer velvyslanectví zveřejnilo prohlášení mluvčího americké diplomacie, který mimo jiné vyzval ruské úřady, aby propustily zadržené demonstranty.

Ruská policie při sobotních protestech použila k ukončení demonstrací sílu a podle nevládního portálu OVD-Info zatkla rekordních zhruba 3700 lidí ve více než 120 ruských městech, kde lidé vyšli na podporu Navalného do ulic. Zatímco ruské úřady hovoří o 4000 účastnících protestů, agentura Reuters jejich počet odhadla na 40.000. Policejní zásah dnes zkritizovala mimo jiné i Evropská unie, která chce rozhodnout o společné reakci.

Ruské úřady už dopředu avizovaly, že protesty jsou nepovolené a policie proti nim zakročí. Minulý týden policisté kvůli plánovaným shromážděním zadrželi některé klíčové spolupracovníky Navalného a úřady varovaly před účastí i výzvami k demonstracím. Cenzurní úřad Roskomnadzor požádal vedení sociálních sítí VKontakte a TikTok, aby odstranily nezákonné výzvy vybízející k účasti nezletilých na nepovolených protestech.

Zacharovová dnes rovněž obvinila společnost Facebook a další americké sociální sítě a platformy, že nepodnikly dostatečné kroky, aby identifikovaly a odstranily "falešné zprávy" týkající se protestů. Ruské úřady se podle ní "aktivitami" těchto platforem budou dále zabývat.

Alexej Navalnyj se vrátil do Ruska v neděli po skoro půlročním pobytu v Německu, kde se zotavoval z otravy látkou novičok, z níž viní ruskou tajnou službu a prezidenta Vladimira Putina. Kreml obvinění odmítá. Policie ho po příletu zatkla a soud v pondělí poslal na 30 dní do vazby, kde čeká na verdikt, zda půjde do vězení za nedodržení pravidel dříve uloženého podmíněného trestu.