Moskva prý odpoví, pokud NATO přesune jaderné síly blíže k ruským hranicím

Moskva - Moskva podnikne odpovídající preventivní opatření, pokud NATO rozmístí jaderné síly a infrastrukturu blíže ruským hranicím. Varoval před tím dnes podle ruských tiskových agentur náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško v souvislosti s možným vstupem Švédska a Finska do Severoatlantické aliance.

"Bude nutné odpovědět podniknutím přiměřených preventivních opatření, která by zajistila proveditelnost odstrašení," citovala náměstka agentura Interfax. Gruško rovněž řekl, že Moskva nemá nepřátelské záměry vůči Finsku a Švédsku a nevidí "skutečné" důvody, proč by tyto dvě severské země měly vstupovat do NATO.

Švédsko a Finsko se ke vstupu do NATO začaly přiklánět kvůli ruské agresi vůči Ukrajině. Finští nejvyšší představitelé ve čtvrtek potvrdili, že podporují vstup své země do Severoatlantické aliance. Rusko už dříve varovalo, že pokud Finsko a Švédsko do aliance vstoupí, zvýší vojenskou přítomnost ve své pobaltské enklávě Kaliningradu a rozmístí tam hypersonické a jaderné zbraně.

Gruško dnes zopakoval dřívější prohlášení Kremlu, že reakce Moskvy na případné rozšíření NATO bude záviset na tom, jak blízko aliance přesune své vojenské zdroje k Rusku a jakou infrastrukturu tam umístí.