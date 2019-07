Moskva prý informovala Soul o poruše svých bombardérů

Soul/Peking - Rusko sdělilo Jižní Koreji, že jeho armádní letoun, po němž jihokorejská letadla v úterý vypálila výstražné výstřely, se v nezamýšleném prostoru ocitl kvůli poruše. S odvoláním na prezidentskou kancelář v Soulu to dnes uvedla jihokorejská agentura Jonhap. Ruské ministerstvo obrany původně jihokorejskou verzi o narušení vzdušného prostoru ruským letadlem popřelo. V reakci na zprávy jihokorejských médií ruské velvyslanectví zdůraznilo, že se oficiálně neomluvilo.

Informaci o poruše zařízení ruského vojenského letadla podle prezidentské kanceláře předal jihokorejskému ministerstvu obrany ruský vojenský přidělenec v Soulu. Přislíbil, že ruské ministerstvo obrany incident prošetří a podnikne nezbytné kroky. Požádal zároveň jihokorejskou stranu o údaje k letu ruského stroje.

Ruské úřední zdroje tuto jihokorejskou informaci nepotvrdily. "Zaznamenali jsme zprávy v jihokorejských médiích, která citují údajné výroky vojenského přidělence. Hodně z toho neodpovídá skutečnosti. Ruská strana nevyjádřila oficiální omluvu," uvedl mluvčí ruského velvyslanectví v Soulu podle ruskojazyčného webu stanice BBC.

Čína dnes oznámila, že lety byly součástí plánu strategické spolupráce obou zemí. Stroje podle jejího sdělení jihokorejský vzdušný prostor nenarušily. Podobně velitel ruského dálkového letectva generál Sergej Kobylaš prohlásil, že ruské bombardéry nenarušily vzdušný prostor Jižní Koreje ani Japonska, byly podle něj nejméně 25 kilometrů daleko.

Jižní Korea obvinila z narušení svého vzdušného prostoru dva čínské bombardéry H-6 a dva ruské letouny Tu-95MS. Podle úterního sdělení mluvčího jihokorejské armády letouny nejprve pronikly do takzvaného identifikačního pásma protivzdušné obrany východně od Korejského poloostrova. Následně jedno letadlo opakovaně proniklo i do vzdušného prostoru Jižní Koreje, jejíž armáda okamžitě vyslala do vzduchu stíhačky F-15 a F-16. Ty pak vypálily 360 varovných výstřelů a také odpálily desítky takzvaných flér, tedy klamných cílů ke zmatení infračervených čidel pro navádění protiletadlových raket.

Jihokorejští analytici se domnívají, že se ruská a čínská letadla pokoušela narušením identifikačního pásma protivzdušné obrany a vzdušného prostoru Jižní Koreje získat údaje o komunikaci mezi Soulem, Washingtonem a Tokiem a zjistit, jak na incident tyto země zareagují. Je podle nich možné, že tyto lety souvisely i s tím, že v Soulu byl právě na návštěvě poradce amerického prezidenta pro národní bezpečnost John Bolton, uvedla agentura Interfax.