Moskva připustila, že ukrajinští vojáci pronikli na levý břeh Dněpru

Moskva - Ruskem dosazený gubernátor okupované části Chersonské oblasti na jihu Ukrajiny Volodymyr Saldo (rusky Vladimir Saldo) připustil, že ukrajinští vojáci pronikli na levý, východní břeh Dněpru u obce Kozači Laheri, která leží severovýchodně od Chersonu. Saldo agentuře TASS dnes řekl, že ruští vojáci celou oblast "vyčistili" a plně ovládají.

První zprávy o ukrajinském výsadku se objevily ráno 8. srpna. Ruská redakce BBC na svém webu tehdy uvedla, že ruské proválečné zpravodajské kanály na sociálních sítích informují, že Ukrajinci obsadili vesnici, pronikli první linií ruské obrany, hájenou vesměs mobilizovanými ruskými vojáky, a postoupili zhruba o 800 metrů. Saldo naopak tvrdil, že ruská vojska celý výsadek zničila.

"V první den provokace, kdy se výsadku zúčastnily speciální síly, se jednotlivé diverzní a průzkumné skupiny mohly schovávat na okraji obce," řekl dnes Saldo. Ukrajinské vojáky podle něj "převálcovalo" ruské dělostřelectvo, raketomety a plamenomety. V současnosti je oblast u obce Kozači Laheri podle Salda "úplně fyzicky vyčištěna, žádní ukrajinští vojáci tam nejsou".

Nevyloučil, že by se výsadek mohl zopakovat, protože ruská obrana neleží přímo na břehu řeky, kde by ji Ukrajinci snadno mohli ostřelovat z vyššího pravého břehu. Ruská armáda podle šéfa místní okupační správy ale situaci neustále sleduje a ruský úder následuje okamžitě, jakmile se nepřítel pohne, a on tak nemůže proniknout do hloubi ruské obrany.

V podobné "slepé uličce" se podle okupačního gubernátora ocitají i skupiny ukrajinských vojáků na levém břehu Dněpru u poničeného Antonivského mostu přímo u Chersonu.

Od osvobození Chersonu, který leží na pravém břehu Dněpru, loni v listopadu podniká ukrajinská armáda čas od času akce na levém břehu řeky, který nadále ovládají Rusové, poznamenala agentura AFP. Připomněla, že v pondělí náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanna Maljarová hovořila o tom, že "určité jednotky" Kyjeva provedly blíže neurčené akce na východním břehu Dněpru. "Nemůžeme zveřejnit detaily, ale operace se nám podařily," dodala náměstkyně.

Ukrajinské výsadky na levém břehu podle analytiků stavějí ruské velení před dilema, zda mají posílit obranu v těchto místech, anebo na úsecích v Záporožské a Doněcké oblasti, kde se odehrává ukrajinská protiofenzíva.