Moskva obviňuje Kyjev, že během Guterresovy návštěvy chystá provokaci

Lvov (Ukrajina) - Moskva obvinila Kyjev, že chce v pátek podniknout "rozsáhlou provokaci" v Záporožské jaderné elektrárně, která by mohla vyvolat jadernou havárii. Model šíření radioaktivních látek v takovém případě, který vypracoval ukrajinský hydrometeorologický ústav, ukazuje, že kontaminace by postihla především Ukrajinu a sousední země, ale rovněž část Česka. Český úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) tento týden varoval před apokalyptickými spekulacemi a uvedl, že při uvolnění radioaktivních látek by bylo nezbytné přijímat ochranná opatření pro obyvatelstvo maximálně do vzdálenosti několika stovek kilometrů od elektrárny.

Podle dnešního sdělení ruského ministerstva obrany ukrajinské ozbrojené síly "rozsáhlou provokaci" hodlají podniknout během páteční návštěvy generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese na Ukrajině. Moskva tvrdí, že případná havárie by mohla způsobit, že radioaktivní látky zasáhnou i Polsko, Německo a Slovensko, napsala agentura Reuters. Dodala, že ruská obvinění nemůže ověřit.

Z ostřelování největší jaderné elektrárny v Evropě, kterou Rusové od března okupují, se v posledních dnech opakovaně vzájemně obviňují obě strany.

Jednotky ukrajinské 44. dělostřelecké brigády se chystají z pozic ve městě Nikopol 19. srpna ostřelovat elektrárnu, aby následně Kyjev mohl z katastrofy obvinit ruské ozbrojené síly, uvedl podle listu Kommersant mluvčí ruského ministerstva obrany Igor Konašenkov. Tvrdil, že u elektrárny nemá Rusko žádné těžké zbraně, ale pouze jednotky určené k ochraně objektu.

Kvůli ostřelování ukrajinský personál elektrárny zastavil jeden z reaktorů a snížil výkon dalších dvou, poznamenal Kommersant. Ačkoli reaktory jsou chráněné a jejich poškození v případě ostřelování je nepravděpodobné, poškození systému chlazení či úložiště vyhořelého jaderného paliva by podle ruské strany mohlo vést ke kontaminaci 5500 kilometrů čtverečních, dodal deník.

I za velmi dramatických okolností lze předpokládat, že v případě uvolnění radioaktivních látek ze Záporožské jaderné elektrárny by bylo nezbytné přijímat ochranná opatření pro obyvatelstvo maximálně do vzdálenosti několika stovek kilometrů. Ukrajinská elektrárna je od českých hranic vzdálena přes 1000 kilometrů, uvedl v pondělí na svém webu Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Ujistil rovněž, že situaci na Ukrajině včetně Záporožské jaderné elektrárny sleduje. "Je pochopitelné, že veřejnost je tímto vývojem znepokojena, a jistě není na místě situaci podceňovat. Na druhou stranu je však potřeba situaci hodnotit realisticky a nedat prostor apokalyptickým spekulacím," upozornil SÚJB. Všechna měření v bližším i vzdálenějším okolí elektrárny podle něj vykazují standardní hodnoty.

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba dnes oznámil, že ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi mu v odpovědi na ukrajinské pozvání sdělil, že je ochoten vést delegaci MAAE do Záporožské jaderné elektrárny. "Zdůraznil jsem naléhavost mise vzhledem k ohrožení jaderné bezpečnosti, způsobenému ruskými nepřátelskými akcemi," napsal Kuleba na twitteru.

MAAE se snaží dohodnout s Ruskem a Ukrajinou vyslání delegace, která by situaci v Záporožské jaderné elektrárně prověřila na místě.