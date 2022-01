Moskva nechce protahovat diskuzi o bezpečnosti zapojením EU

Moskva - Moskva nedovolí, aby byly do nekonečna protahovány diskuse o bezpečnostních požadavcích Ruska, prohlásil dnes v ruském parlamentu ministr zahraničí Sergej Lavrov. To je podle něj viditelné ze snah přehodit toto téma na Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) nebo v neustálých výzvách Evropské unie, aby byla do diskuzí také zapojena. Agentura Reuters slova šéfa ruské diplomacie vyložila tak, že si Moskva nepřeje, aby se rozhovory prodlužovaly tím, že do nich bude zahrnuta EU nebo OBSE.

Pokud Rusko nedostane od Západu konstruktivní odpověď na své návrhy, přijme odvetná opatření, prohlásil před poslanci Lavrov podle agentury Interfax. "Nedovolíme, aby se naše projekty zamotaly do nekonečných diskuzí, a taková linie je jasně viditelná, zejména ve snahách toto téma shodit na OBSE nebo skrze vytrvalé výzvy Evropské unie, aby se pro ni v debatách našlo místo," nechal se slyšet šéf ruské diplomacie.

Moskva v prosinci zveřejnila návrhy dokumentů s bezpečnostními garancemi, jež požaduje od USA a NATO, hlavním partnerem pro jednání je v nynější krizi pro ruskou stranu Washington.

Moskva od aliance žádá mimo jiné závazek, že se nerozšíří o Ukrajinu a že upustí od vojenských aktivit na Ukrajině, ve východní Evropě, na Kavkaze a ve Střední Asii. Washington i NATO ruské požadavky odmítají, což daly najevo také v nedávném kole diplomatických jednání.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken podle Lavrova při jejich lednové schůzce v Ženevě slíbil, že Washington pošle Moskvě písemné odpovědi na ruské bezpečnostní požadavky tento týden. Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba dnes novinářům řekl, že Kyjev nemá proti odpovědím Spojených států námitky, pozice Ukrajiny podle něj byla vzata v úvahu.