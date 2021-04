Moskva hrozí ČR odvetou, předvolala si velvyslance Pivoňku

Moskva - Rusko přijme odvetná opatření proti rozhodnutí České republiky vyhostit 18 ruských diplomatů kvůli podezření, že příslušníci ruské tajné služby se zapojili do výbuchu skladu munice ve Vrběticích z roku 2014. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo zahraničí, které si následně podle zdrojů agentury TASS předvolalo českého velvyslance Vítězslava Pivoňku.

Ruská diplomacie za krokem české vlády vidí americký vliv a vnímá ho jako provokaci. Obvinění z podílu ruských tajných služeb na výbuchu v muničním areálu ve Vrběticích považuje Moskva za absurdní a nepodložená.

"Podnikneme odvetná opatření, která donutí autory této provokace plně pochopit svou odpovědnost za zničení základů běžných vztahů mezi našimi zeměmi," napsalo ministerstvo v prohlášení.

Krok české vlády je podle ruské diplomacie pokračováním řady protiruských akcí, které Česká republika podnikla v posledních letech. Je těžké nevidět za vypovězením pracovníků ruského velvyslanectví v Praze "americké stopy", uvádí ruské ministerstvo.

"Ve své snaze vyhovět Spojeným státům vzhledem k nedávným americkým sankcím proti Rusku české úřady dokonce předčily své zámořské pány," dodala ruská diplomacie.

Rusko podle Hamáčka už chystá reciproční vyhoštění českých diplomatů

Rusko už chystá podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) vyhoštění českých diplomatů z Moskvy. Hamáček, který je pověřeným ministrem zahraničí, to dnes uvedl v Otázkách Václava Moravce. Bude to podle ministra reciproční reakce na rozhodnutí českého státu vyhostit 18 diplomatů, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. Důvodem vyhoštění je podezření, že do výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni ruští agenti.

Hamáček neočekává, že by Rusko musel opustit také český velvyslanec v Moskvě Vítězslav Pivoňka. Bylo by to podle vicepremiéra disproporční a Česko by na takový krok muselo reagovat. Hamáček to uvedl v souvislosti se sobotní ruskou reakcí, podle které se ČR asi rozhodla kvůli obvinění uzavřít svou ambasádu v Moskvě.

Členské státy EU by mohly solidárně s ČR vyhostit ruské diplomaty, byl by to obvyklý krok, řekl Hamáček. O solidaritu požádá na pondělním jednání Rady ministrů zahraničních věcí zemí EU. K vyhoštění některých ruských diplomatů Česko přistoupilo solidárně na podnět Velké Británie před třemi lety. Tehdy ČR vyhostila dva ruské diplomaty.

Hamáček předpokládá, že Rusko také vyhostí maximálně 18 pracovníků českého zastoupení v Moskvě. "Standardním postupem není to, že se posílají domů velvyslanci," uvedl.

Vyhoštění ruských diplomatů, kteří byli identifikováni jako pracovníci ruských tajných služeb, oznámil Hamáček v sobotu večer. Hájil to jako logický krok kvůli důvodnému podezření, že do výbuchu v areálu skladu a zbraní ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 byli zapojeni dva agenti ruské vojenské služby GRU. Vyhoštění jejich kolegů z GRU a SVR, což je Služba vnější rozvědky, bylo podle Hamáčka nutné.

"My jsme de facto rozbili obě rezidentury a to je takový zásah do zpravodajských operací, že se z toho, doufejme, dlouho nevzpamatují," uvedl Hamáček. Na ruském velvyslanectví v Praze loni působilo kolem 140 lidí, což byl dvojnásobek v porovnání s počtem pracovníků na ambasádách dalších mocností.

Ruský poslanec: Vyhoštění ruských diplomatů z ČR je reakcí na dění v Bělorusku

Rozhodnutí České republiky vyhostit 18 ruských diplomatů je snahou Západu odvést pozornost od aktivit organizované skupiny plánující převrat v Bělorusku. Podle agentury TASS to dnes řekl šéf zahraničního výboru dolní komory ruského parlamentu Leonid Sluckij. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ze zapojení do tohoto plánu obvinil americké tajné služby.

Ruská tajná služba FSB v sobotu oznámila, že v Rusku zatkla dva Bělorusy, kteří jsou podezřelí z plánů na svržení běloruské vlády a z chystaného atentátu na běloruského prezidenta. Muži byli vydáni do Běloruska.

"Jakmile zazněla obvinění namířená proti americkému prezidentovi, české úřady jako na povel oznámily vyhoštění ruských diplomatů," cituje TASS vyjádření Sluckého. "Je naprosto jasné, že to bylo zinscenované. Bělorusové útočí na Spojené státy, tak my odvedeme pozornost v politické i v informační sféře a zaútočíme na Rusko," dodal.

Sluckij uvedl, že mu telefonují kolegové z Parlamentního shromáždění Rady Evropy, kteří si dělají ze situace obavy. "Je jasné, že tuto situaci vyvolal dálný Západ. Na takovéto věci je zapotřebí odpovědět. A naše odpověď přijde okamžitě," dodal.

Podobně pohrozila Česku v sobotu i mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Podle ní Česká republika dobře ví, jaké důsledky může po vyhoštění 18 ruských diplomatů očekávat.

Premiér Andrej Babiš v sobotu oznámil, že Česko vyhostí 18 pracovníků ruského velvyslanectví v Praze kvůli podezření ze zapojení příslušníků ruské tajné služby do výbuchu skladu munice ve Vrběticích v roce 2014. Diplomaté, kteří mají být vypovězeni, byli podle české vlády identifikováni jako členové ruských zpravodajských služeb.