Moskva hlásí nejvyšší denní přírůstek a zpřísňuje protikoronavirová opatření

Moskva - Moskva zavádí nová opatření proti šíření koronaviru a prodlužuje ta stávající ve snaze zastavit současné šíření infekce. Úřady v metropoli zakázaly shromáždění více než 1000 lidí, včetně koncertů nebo sportovních událostí, napsala agentura TASS s tím, že omezení se dotknou rovněž fanoušků současného mistrovství Evropy ve fotbale. Ruský operativní štáb mezitím oznámil 9056 prokázaných nákaz koronavirem v hlavním městě za poslední den, což je nejvíce od vypuknutí pandemie.

"Nechtěl jsem to dělat, ale je to nutné. Od dneška omezujeme zábavné akce na maximálně 1000 lidí," napsal na svém blogu moskevský starosta Sergej Sobjanin. "Divadla a kina budou moci fungovat. Ale na čas přerušíme hromadné zábavné akce. Je nutné uzavřít rovněž taneční parkety a zóny pro fanoušky," dodal starosta.

Moskevské úřady se rovněž rozhodly pro "experiment" v podobě "bezcovidových" restaurací a kaváren, kde bude moci obsluhovat pouze personál očkovaný proti covidu-19 a navštěvovat je budou moci jen lidé s protilátkami, ať už po vakcinaci nebo prodělané chorobě. Pokus začne 19. června, přičemž se do něj podle Sobjanina zapojí zprvu na dvě desítky podniků.

Nový dekret rovněž prodlužuje do 29. června už platící omezení pro venkovní divadla, hřiště nebo dětské koutky v nákupních centrech. Běžné restaurace, kavárny a kluby budou nadále muset být zavřené mezi 23:00 a 06:00. Současný "nepracovní" týden nicméně skončí v pondělí 21. června, píše TASS.

Sobjanin už ve středu označil vývoj epidemické situace v Moskvě za dramatický a úřady nařídily povinnou vakcinaci proti covidu-19 pro pracovníky v sektoru služeb s cílem zajistit nejméně šedesátiprocentní proočkovanost této skupiny. K šíření koronaviru podle úřadů přispívají hlavně nové mutace koronaviru a nedostatečná proočkovanost obyvatel. Sobjanin ve středu konstatoval, že zdravotníci očkovali dosud 1,8 milionu obyvatel hlavního města, ve kterém žije přibližně 12 milionů lidí.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes podle agentury TASS prohlásil, že ke zhoršení epidemické situace vedl "nihilismus" Rusů ve vztahu ke karanténním opatřením, pomalá vakcinace a zákeřnost samotné infekce. "To je naprostá hloupost," reagoval podle agentury na poznámku, že v boji s koronavirovou infekcí selhal stát. Zároveň připustil, že ve srovnání s některými jinými zeměmi Rusko zaostává v tempu vakcinace. "Není to proto, že by se něčeho nedostávalo. Všeho je víc než dost," pronesl ale s tím, že propagace očkování není tak efektivní, jak by bylo třeba.

Operativní štáb dnes oznámil 17.262 nově prokázaných případů koronaviru za poslední den, což je nejvíce od začátku února, podotkla agentura TASS. V samotné ruské metropoli se denní přírůstky za poslední dva týdny ztrojnásobily, upozornila agentura Reuters.

Dohromady se v zemi, kde žije přibližně 146 milionů obyvatel, od vypuknutí pandemie infikovalo více než 5,2 milionu lidí, z nichž 128.445 jich podle informací operativního štábu zemřelo. Za poslední den v zemi v souvislosti s covidem-19 zemřelo 453 osob. Ruský statistický úřad Rosstat nicméně eviduje od začátku pandemie kolem 270.000 mrtvých, uvedla agentura Reuters. Různé statistiky vysvětluje vicepremiérka Taťjana Golikovová tím, že operativní štáb započítává pouze mrtvé, u nichž koronavirus už dříve potvrdily testy, zatímco statistický úřad eviduje i ty, u nichž covid-19 prokázala až pitva.