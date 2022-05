Moskva hlásí evakuaci raněných Ukrajinců z Azovstalu

Moskva/Kyjev - V Mariupolu začala podle ruského ministerstva obrany evakuace raněných ukrajinských vojáků z obléhaných oceláren Azovstal, uvádí ruské státní tiskové agentury. Plánem je podle Moskvy přepravit raněné na východ do zdravotnických zařízení ve městě Novoazovsk, které okupují ruské síly. Kyjev údajnou dohodu o evakuačním koridoru ihned nekomentoval.

"Aktuálně je v platnosti režim klidu (zbraní) a je otevřený humanitární koridor, kterým jsou ranění ukrajinští vojáci přepravovaní do zdravotnických zařízení v Novoazovsku," citovala z komuniké ruského ministerstva obrany agentura AFP.

V areálu Azovstalu bylo podle ukrajinských zdrojů o víkendu asi 600 raněných, kteří tam přežívali v nehygienických podmínkách, bez dostatku léků, pitné vody a jídla. Kyjev dnes uvedl, že ocelárny, které jsou poslední baštou ukrajinských obránců v Mariupolu, byly nadále těžce ostřelovány. Z areálu na břehu Azovského moře byli už dříve evakuovány ženy, děti a starci.

Zbývající ukrajinští bojovníci se odmítají vzdát a volají po zajištění evakuace do míst mimo kontrolu Rusů, tyto snahy jsou však zatím neúspěšné. Turecká vláda o víkendu navrhla, že pomůže Ukrajince přepravit přes Azovské moře a Černé moře do Istanbulu. V Azovstalu zřejmě zůstávají stovky ukrajinských bojovníků.

Rusové soustředí úsilí v Doněcké oblasti, Bělorusko manévruje u hranic

Ruské jednotky nyní soustředí své hlavní úsilí v Doněcké oblasti, kde se dělostřelbou a leteckými útoky snaží zničit ukrajinské opevněné obranné pozice, uvedl v dnešní ranní zprávě ukrajinský generální štáb. Pokračuje také těžké ostřelování mariupolských oceláren Azovstal s cílem způsobit co největší ztráty uvězněným obráncům závodu, uvádí Kyjev. Britské ministerstvo obrany ráno informovalo, že Bělorusko přesouvá k ukrajinské hranici své speciální jednotky. Do bojů aktivně nevstoupilo, ale Ukrajina kvůli manévrům musí ponechávat na severu země některé své vojáky.

U Avdijivky, severně od Doněcku, se Rusové kvůli ztrátám stáhli na dříve obsazené pozice. Shromažďují své jednotky u Izjumu a připravují tam pokus o další ofenzivu, uvedl ukrajinský generální štáb.

V neděli podle něj jednotky ukrajinské protivzdušné obrany sestřelily jedenáct vzdušných cílů, z toho dva vrtulníky Ka-52 a Mi-18, sedm bezpilotních letounů a dvě raketové střely. V Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajinci podle něj odrazili celkem 17 útoků a zničili tři ruské tanky.

Ukrajinský generální štáb rovněž na facebooku napsal, že při bojích zemřelo dalších 300 ruských vojáků, čímž se celkový počet padlých na ruské straně dostal na 27.700. Rusko nicméně uvádí výrazně nižší počty, tvrzení obou stran nelze nezávisle ověřit.

Rusko dnes zase uvedlo, že sestřelilo tři ukrajinské stíhačky, jednu z nich poblíž Hadího ostrova v Černém moři a zbylé dvě v Charkovské a Mykolajivské oblasti. Ministerstvo obrany Ruska rovněž tvrdí, že raketami zasáhlo dvě velitelské pozice ukrajinské armády v Charkovské oblasti a další cíle, jako například sklady zbraní. Podobné útoky ohlásila ruská armáda rovněž v Donbasu, kde se jí údajně podařilo zničit ukrajinské drony.

Podle britských úřadů Bělorusko přesunuje systémy protivzdušné obrany a dělostřelectvo na cvičiště na západě země. Ministerstvo připomíná, že se navzdory spekulacím ze začátku konfliktu zatím přímo do bojů nezapojilo, umožnilo nicméně Rusku využít svoje území pro zahájení původního útoku na Kyjev a Černihiv. Z Běloruska rovněž startovaly ruské letouny, jež prováděly na Ukrajině nálety.

Běloruský vůdce Alexander Lukašenko se podle Britů zřejmě snaží prokázat podporu ruské invaze, ale zároveň se nechce do války přímo zapojit kvůli obavám z reakce Západu, ukrajinského protiútoku a neshod ve vedení běloruské armády.

Americký Institut pro studium války (ISW) ve svém nedělním zhodnocení bojů napsal, že se ruské síly zřejmě přestaly snažit o obklíčení ukrajinských jednotek mezi městy Doněck a Izjum a namísto toho chtějí dostat pod kontrolu celou východoukrajinskou Luhanskou oblast.

Na jihu země pak Rusko zřejmě opevňuje některé dobyté pozice, což naznačuje, že chce Moskva region dlouhodobě okupovat. Podle ukrajinských činitelů kopou ruská vojska zákopy a na různých místech v Mykolajivské, Chersonské a na západě Záporožské oblasti staví betonové zátarasy.

Ruské armádě podle ISW zřejmě došli rezervisté, které lze rychle zapojit do bojů. Rusko tak do svých jednotek nyní zařazuje bojovníky z rozličných zdrojů, včetně žoldnéřů, či příslušníků různých domobraneckých skupin. Podle ukrajinského generálního štábu nyní v Belgorodu prochází výcvikem asi 2500 rezervistů, kteří se brzy zapojí do bojů. To však podle ISW nebude stačit k doplnění stavu ruských jednotek, které na některých místech údajně přišly až o 20 procent svých příslušníků.

Podle ISW ruská armáda zapojuje bojovníky ze soukromých vojenských organizací i do jednotek svých elitních výsadkářů, což institut označuje za šokující. Jedná se podle něj o dosud nejzřetelnější znamení toho, že Rusko vyčerpalo svoje dostupné vojenské zálohy.

Ruská jednotka se snažila vstoupit do Sumské oblasti, uvádí ukrajinská stráž

Ruská sabotážní a průzkumná skupina se dnes ráno snažila proniknout do Sumské oblasti na Ukrajině, informovala podle agentury Ukrinform ukrajinská pohraniční stráž. Dodala, že se jí podařilo přinutit ruské vojáky k ústupu zpět za hranici.

Ruští ozbrojenci podle pohraniční stráže zahájili střelbu z minometů, raketometů a kulometů a po krytím této palby se na ukrajinské území snažila proniknout ruská průzkumná skupina. Pohraniční stráž uvedla, že se "sabotéry" bojovala a vytlačila je zpátky za hranici.

Ruské jednotky se ze Sumské oblasti stáhly začátkem dubna poté, co Moskva vzdala svůj pokus o dobytí Kyjeva a ovládnutí severovýchodu Ukrajiny. Ukrajinská armáda v noci na dnešek informovala, že jedné z jejích jednotek se podařilo opět dosáhnout ruské hranice v Charkovské oblasti, která leží jihovýchodně od Sumské.

Ukrajinská jednotka v Charkovské oblasti dosáhla hranic s Ruskem

Jedna z jednotek ukrajinské domobrany v Charkovské oblasti vytlačila ruské síly z ukrajinského území a dosáhla státní hranice s Ruskem, oznámil dnes na svém webu list Ukrajinska pravda s odvoláním na ministerstvo obrany. U Charkova ukrajinské jednotky před několika dny přešly do protiútoku a osvobodily řadu obcí.

"Hlásím, že 227. prapor 127. brigády sil územní obrany dosáhl hranice, na demarkační linii ze zemí-okupantů. Došli jsme sem, pane prezidente, jsme tu, jsme na hranicích," hlásí v natočeném videu jeden z vojáků ukrajinskému prezidentovi Volodomyru Zelenskému.

Deník poznamenal, že voják zřejmě omylem uvádí, že video bylo natočeno 15. dubna, a ne května.

Zelenskyj v neděli jmenoval svým výnosem nového velitele sil územní obrany, Jurije Halaškina v této funkci vystřídal generálmajor Ihor Tancjura, který dosud byl náčelníkem štábu pozemních sil. Prezident jej na počátku měsíce vyznamenal za osobní odvahu při obraně Ukrajiny.

Důvod změny velitele nebyl uveden. Síly územní obrany vznikly na Ukrajině na počátku letošního roku, připomněl list Kommersant.

Nedlouho po začátku ruské invaze 24. února donutila ukrajinská armáda ruské velitele vzdát se postupu na Kyjev a později vytlačila Rusy také od druhého největšího ukrajinského města Charkova. Aktuálně probíhá ukrajinská protiofenziva u města Izjum, které je v držení Rusů.

