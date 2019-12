Moskva a Kyjev podle Gazpromu podepsaly dokument o tranzitu plynu

Moskva - Moskva a Kyjev podepsaly protokol o pokračování tranzitu ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu. Oznámila to ruská plynárenská společnost Gazprom. Rusko a Ukrajina se podle firmy rovněž dohodly, že urovnají nároky, které vůči sobě vznesly v souvislosti se spory kolem plynu. Podle agentury RIA bude nová smlouva o tranzitu platit pět let. Platnost současné desetileté tranzitní dohody mezi Ruskem a Ukrajinou vyprší na konci roku.

Ukrajina je dosud klíčovou cestou pro přepravu ruského plynu k evropským zákazníkům. Spory jsou průvodním jevem zhoršených vztahů mezi Kyjevem a Moskvou po ruské anexi Krymu a vypuknutí povstání proruských separatistů na východě Ukrajiny.

"Ruská a ukrajinská strana podepsaly protokol dohod o pokračování tranzitu plynu přes ukrajinské území a o urovnání vzájemných nároků," uvedl podle agentury Reuters mluvčí Gazpromu. Odmítl však poskytnout další podrobnosti. Kancelář ukrajinského prezidenta podpis potvrdila. Podrobnosti by podle ní měly být zveřejněny v sobotu.

Ruský vicepremiér Dmitrij Kozak podle agentury RIA uvedl, že dohoda o tranzitu plynu pokryje pětileté období a že podpis konečného dokumentu se očekává ještě letos.

Podle zdrojů Reuters v rámci snahy o vyřešení právních sporů kolem plynu Rusko nabídlo, že Ukrajině zaplatí zhruba tři miliardy dolarů (téměř 69 miliard Kč), zatímco Kyjev signalizoval, že by mohl ukončit právní spor, ve kterém po Gazpromu požaduje 12 miliard dolarů (téměř 276 miliard Kč).

Pro Kyjev je tranzit ruského plynu důležitý, protože z něj finančně profituje. Ukrajina - i další země jako Polsko či USA - se proto tvrdě staví proti zprovoznění plynovodu Nord Stream 2, který spojí Rusko a Německo po dně Baltského moře a vyhne se tak tradičním tranzitním zemím.

Dohoda o pokračování tranzitu by měla zabránit opakování situace z roku 2009, kdy se kvůli sporům Moskvy a Kyjeva část východní Evropy potýkala s nedostatkem zemního plynu.

Loni Gazprom dodal do Evropy více než 200 miliard metrů krychlových plynu, z toho 87 miliard metrů krychlových bylo dopraveno přes Ukrajinu. Pro Kyjev tranzit představuje významné příjmy, přes Ukrajinu putuje plyn i do České republiky.