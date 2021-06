Moskva a Británie hlásí nárůst počtu záchytů koronavirové varianty delta

Moskva - Moskva zavádí nová opatření proti šíření nového typu koronaviru a prodlužuje ta stávající. Za poslední den se v Moskvě potvrdilo 9056 případů nákazy koronavirem, což je nejvíce od vypuknutí pandemie. Podle starosty Moskvy je téměř 90 procent nových případů způsobeno variantou delta, nazývanou též indická. Také Británie hlásí prudký týdenní nárůst počtu záchytů koronavirové varianty delta, kvůli níž země odložila ukončení posledních protiepidemických restrikcí. Za týden do 16. června eviduje vládní zdravotní agentura Public Health England (PHE) 33.630 nově identifikovaných případů mutace.

Moskva zavádí nová opatření proti šíření nového typu koronaviru a prodlužuje ta stávající. Úřady v metropoli zakázaly shromáždění více než 1000 lidí, včetně koncertů nebo sportovních událostí. Omezení se dotknou i fanoušků Mistrovství Evropy ve fotbale, informovala dnes agentura TASS. Za poslední den se v Moskvě potvrdilo 9056 případů nákazy koronavirem, což je nejvíce od vypuknutí pandemie. Za necelé dva týdny se v ruské metropoli denní přírůstky ztrojnásobily. Podle starosty Moskvy je téměř 90 procent nových případů způsobeno variantou delta, nazývanou též indická.

"Nechtěl jsem to dělat, ale je to nutné. Od dneška omezujeme zábavné akce maximálně na 1000 lidí," napsal na svém blogu moskevský starosta Sergej Sobjanin. "Divadla a kina budou moci fungovat, ale na čas přerušíme hromadné zábavné akce. Je nutné uzavřít i taneční parkety a zóny pro fanoušky," dodal.

Moskevské úřady se též rozhodly pro experiment v podobě takzvaných bezcovidových restaurací a kaváren, kde bude moci obsluhovat jen personál očkovaný proti covidu-19 a navštěvovat je budou moci jen lidé s protilátkami, ať už po vakcinaci nebo po prodělané chorobě. Pokus začne 19. června a podle Sobjanina se do něj zapojí zprvu dvě desítky podniků.

Nový dekret rovněž prodlužuje do 29. června omezení pro venkovní divadla, hřiště či dětské koutky v nákupních centrech. Restaurace, kavárny a kluby budou dál muset být zavřené v době od 23:00 do 06:00. Současný "nepracovní" týden nicméně skončí v pondělí 21. června, uvedl TASS. Sobjanin už ve středu označil vývoj epidemické situace v Moskvě za dramatický a úřady nařídily povinnou vakcinaci pro pracovníky v sektoru služeb.

K šíření koronaviru podle úřadů přispívají hlavně nové mutace viru a nedostatečná proočkovanost obyvatel. Sobjanin ve středu uvedl, že zdravotníci dosud naočkovali 1,8 milionu obyvatel hlavního města, v němž žije asi 12 milionů lidí. Dnes starosta uvedl, že u 89,3 procenta nových případů jde o variantu delta, která se poprvé prokázala v Indii a která se rychleji šíří.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes prohlásil, že ke zhoršení epidemické situace vedl "nihilismus" Rusů ve vztahu ke karanténním opatřením, pomalá vakcinace a zákeřnost infekce. "To je naprostá hloupost," reagoval podle agentury TASS na poznámku, že v boji s epidemií selhal stát. Zároveň připustil, že ve srovnání s některými jinými zeměmi Rusko zaostává v tempu vakcinace. "Není to proto, že by se něčeho nedostávalo. Všeho je víc než dost," uvedl. Dodal, že propagace očkování není tak efektivní, jak by bylo třeba.

V celém Rusku se za poslední den potvrdilo dalších 17.262 případů nákazy, což je nejvíce od začátku února. Od začátku pandemie se v této zemi, kde žije přibližně 146 milionů obyvatel, potvrdilo na 5,28 milionu případů nákazy koronavirem, z toho 128.445 lidí v souvislosti s covidem-19 podle operativního štábu zemřelo, a z nich 453 za poslední den. Ruský statistický úřad Rosstat ale eviduje od začátku pandemie na 270.000 úmrtí s covidem-19.

Británie hlásí prudký týdenní nárůst počtu záchytů koronavirové varianty delta

Británie hlásí prudký týdenní nárůst počtu záchytů koronavirové varianty delta, kvůli níž země odložila ukončení posledních protiepidemických restrikcí. Za týden do 16. června eviduje vládní zdravotní agentura Public Health England (PHE) 33.630 nově identifikovaných případů mutace, která byla poprvé zjištěna v Indii. Denní počty případů nákazy koronavirem i bilance hospitalizací jsou v zemi dál na vzestupu.

V Británii bylo podle dnes aktualizovaných údajů zaznamenáno 75.953 výskytů varianty delta. Nový součet je o 79 procent vyšší než ten z minulého týdne. "Případů rychle přibývá napříč zemí a varianta delta nyní převažuje," řekla britská zmocněnkyně pro zdravotní záležitosti Jenny Harriesová. "Je povzbudivé, že stejnou měrou neroste počet hospitalizací a úmrtí, ale budeme to nadále pečlivě sledovat," dodala.

Na variantu delta nyní připadá 91 procent vyšetřených vzorků, uvedla PHE. Mutace viru SARS-CoV-2 označovaná dříve jako indická je podle expertů v Evropě i ve Spojených státech nakažlivější než ostatní, včetně té označované jako britská, a také by mohla způsobovat horší průběh nemoci covid-19. Používané vakcíny jsou zřejmě účinné i proti ní, obzvláště při podání dvou dávek.

V reakci na prudký nárůst počtu případů chce britský premiér Boris Johnson urychlit očkování tak, aby každý dospělý v zemi měl alespoň první dávku vakcíny do 19. července. To je také nově stanovené datum, dokdy mají být zrušena poslední proticovidová omezení v Anglii. Původě slibované datum bylo 21. června.

V Británii nepřibývá pouze infekcí takzvanou indickou mutací, ale i koronavirových nákaz obecně. Dnes ministerstvo zdravotnictví ohlásilo 10.476 případů, čímž země po tom čtvrtečním zaregistrovala druhý pěticiferný přírůstek od února. Počet nemocničních lůžek obsazených pacienty s koronavirem narostl na 1251, a je tak o tři stovky vyšší než na začátku měsíce. Údaje o nákazách a hospitalizacích zůstávají hluboko pod maximy z minulé zimy.

Podíl alespoň částečně naočkovaných dospělých v Británii tento týden překročil 80 procent. V Anglii se může ode dneška na očkování hlásit kdokoli starší 18 let. PHE zdůrazňuje, že vakcíny jsou stále účinné a poskytují ochranu proti riziku hospitalizace po infikování variantou delta.

V pondělí bylo podle PHE v nemocnicích 806 pacientů s variantou delta, což bylo o 423 více než v předchozím týdnu. Mezi hospitalizovanými bylo 527 lidí, kteří ještě nebyli očkováni, a 84 osob, které už dostaly obě dávky.

Obavy z toho, že se varianta delta stane dominantní, mají i jiné země. Německý ministr zdravotnictví Jens Spahn dnes řekl, že není otázka zda, ale kdy se koronavirová mutace delta stane dominantní i v Německu. Vyzval proto k opatrnosti a k nošení roušek. Zatím je podíl mutace delta v Německu šest procent, ale rychle se zvyšuje.