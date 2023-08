Mosambický prezident Nyusi dorazil na jednání s Rakušanem

Praha - Mosambický prezident Filipe Nyusi se zhruba půlhodinovým zpožděním dorazil do pražského Hrzánského paláce, kde bude jednat mimo jiné s vicepremiérem a ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN). Ten novinářům před schůzkou řekl, že je v bytostném bezpečnostním a ekonomickém zájmu celé Evropské unie, aby s africkými zeměmi měla co nejlepší vztahy.

Hlavními tématy jednání Nyusiho s Rakušanem budou podle tiskového oddělení úřadu vlády rozvoj vzájemných vztahů, ekonomika, obrana a rozvojová a humanitární pomoc. "Obchodní bilance až do covidu celkem výrazně rostla, teď máme nějakou pauzu danou všemi globálními událostmi," poznamenal Rakušan. Nyusimu chce také prezentovat vládní strategii pro působení v Africe.

"Je to strategický region nejen pro Českou republiku, ale pro celou Evropskou unii. Region, s kterým se musíme bavit, mít dobré vztahy a nesmíme opouštět nějaké pozice, které mohou být do budoucna velmi strategické," řekl vicepremiér. Sám absolvoval letos cestu po několika afrických státech. "Je to strategická záležitost. Nemůžeme nechávat region napospas jen ruskému a čínskému vlivu," doplnil.

Oficiální přivítání u Hrzánského paláce plánoval Rakušan v češtině, neboť Nyusi má na Česko osobní vazby. V letech 1985 až 1990 studoval strojní inženýrství na Vojenské akademii v Brně. V české delegaci jsou dnes také zástupci ministerstev zdravotnictví, obrany či zahraničí.

Mosambický prezident se také druhý den své oficiální návštěvy v ČR setká s předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a poobědvá s prvním místopředsedou Senátu Jiřím Drahošem (STAN) a dalšími senátory.

Odpoledne se Nyusi přesune do Brna, kde navštíví Univerzitu obrany, jednat bude na jihomoravském krajském úřadě i s brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS). Návštěvu zakončí procházkou historickým centrem.

V pondělí se Nyusi na Pražském hradě setkal s prezidentem Petrem Pavlem, navštívil také firmu Aero Vodochody a absolvoval prezentaci výrobků České zbrojovky. Pavel po setkání novinářům řekl, že Česko může hrát v Africe větší roli než dosud. Podle něj je posilování spolupráce s africkými státy v zájmu celé Evropy, aby tento region nepřenechávala působení Ruska a Číny.

Mosambik podle Pavla nabízí příležitosti pro české firmy působící v oblasti obranného průmyslu, zdravotnictví, dopravní infrastruktury, zpracování zemědělských produktů nebo obnovitelných zdrojů energie. O konkrétních možnostech spolupráce bude dnes jednat mosambická delegace se zástupci českých firem.