Mořská vydra v Kalifornii krade surfařům prkna, úřady se jí snaží odchytit

Los Angeles (USA) - Americké úřady se u pobřeží kalifornského města Santa Cruz zatím neúspěšně snaží odchytit mořskou vydru, která v posledních dnech vyháněla surfaře z prken a útočila na kajaky. Informuje o tom agentura AP.

Pětiletá samice mořského savce vykazuje vůči lidem agresivní chování a představuje hrozbu pro veřejnost, uvedl americký úřad na ochranu přírody Fish and Wildlife Service (USFWS). Na videích a fotografiích je vidět, jak se vydra zmocňuje surfařských prken a nejméně v jednom případě do něj kousla. Lidé ale zraněni nebyli.

Na odchytu vydry označené číslem 841 pracuje tým odborníků z kalifornského úřadu pro ochranu přírody a místního akvária.

"Přestože nebyly potvrzeny žádné zprávy o zranění, vzhledem k velmi neobvyklému chování této vydry by se kajakáři, surfaři a další rekreanti v této oblasti neměli k vydře přibližovat a neměli by ji podporovat v interakci," uvedl USFWS.

Chování samice je podle úřadů velmi neobvyklé. Mohlo být ovlivněno změnami její hormonální rovnováhy nebo ztrátou strachu z lidí, jelikož ji v minulosti krmili. Mořská vydra 841 se narodila v zajetí a do přírody byla vypuštěna v červnu 2020. Je označena svým číslem a má vysílač, který úředníci sledují, aby ji našli a odchytili. Podle úřadů to není poprvé, co vydra projevila agresivní chování. K lidem se přibližovala i koncem roku 2021. Loni v květnu byla spatřena s mládětem a o čtyři měsíce později vykazovala podobné agresivní chování.

Loni v září tým kalifornských ochránců přírody a zaměstnanců akvária v Monterey Bay podle jeho mluvčího na vydru hlasitě křičel a mlátil pádlem do vody ve snaze vyvolat negativní asociaci s lidmi. "Tento pokus byl neúspěšný, interakce s lidmi pokračovala a stupňovala se. Nyní je vydra 841 velmi odvážná," řekl mluvčí Kevin Connor.

Vydry mořské, které byly v minulosti kvůli lovu kožešin téměř vyhubeny, jsou na americkém seznamu ohrožených druhů a jsou chráněny kalifornským zákonem o mořských savcích. Zatímco kdysi žily podél celého tichomořského pobřeží Severní Ameriky, od severozápadního Mexika až po Aljašku, dnes se vyskytují pouze v úzkém pásu oceánu u centrální části kalifornského pobřeží a jejich počet se odhaduje na 3000 kusů.