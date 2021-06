Moreno doteď z penalty letos neminul, hájí útočníka spoluhráč

Sevilla - Penaltové selhání v nejhorší moment potkalo na mistrovství Evropy španělského útočníka Gerarda Morena. Ačkoliv podle svého klubového i reprezentačního kolegy Paua Torrese proměnil dosud všechny pokutové kopy v této sezoně, v duelu proti Polsku trefil jen tyč a fotbalisté "La Roja" si remízou 1:1 zkomplikovali cestu za postupem do osmifinále. Na turnaji stále čekají na vítězství a před závěrečným zápasem skupiny E se Slovenskem mají jen dva body.

"Gerard v téhle sezoně nezaváhal ani při jediné penaltě.Je to ale psychicky silný hráč a jsem si jistý, že to hodí za hlavu. Nikdo by neměl ve Španělsku pochybovat o tom, že do dalšího zápasu dáme úplně vše, abychom vyhráli a postoupili,“ prohlásil na webu UEFA Torres.

Trojnásobní mistři Evropy sice prolomili čekání na první branku na turnaji, když se ve 25. minutě trefil podvacáté v reprezentaci Álvaro Morata, jenže po přestávce srovnal Robert Lewandowski. Krátce nato byl faulován v pokutovém území právě Moreno, ale při nařízené penaltě neuspěl.

Druhá remíza na ME (první byla se Švédskem 0:0) a nejhorší vstup do turnaje od roku 1996 vyvolal kritiku fanoušků a médií.

"Fotbal je pořád fyzická hra. Z Carlese Puyola, Sergia Busquetse nebo Sergia Ramose šel vždy strach, protože se hřiště měnilo v bitevní pole. Tenhle španělský tým je sice plný technických talentů, kteří vědí co a jak, ale nejde z nich strach. Když jejich soupeř přijde na hřiště a nevidí rozcvičovat se Puyola nebo Ramose, prostě si teď pomyslí, že má šanci," řekl bývalý německý trenér Jürgen Klinsmann.

Respekt Polákům za jejich přímočarost vysekl španělský kouč Luis Enrique. "Líbilo se mi, jak hráli. Vytvářeli si čisté šance. My jsme se asi snažili až moc a některé věci řešili příliš kreativně, než abychom si vytvářeli příležitosti. Škoda neproměněné penalty, protože přišla v klíčový moment. Upřímně jsem si ale myslel, že se dokážeme více prosadit," prohlásil Enrique.

Upozornil, že Španělé mají stále vše ve svých rukou. V závěrečném duelu vyzvou ve středu doma v Seville Slovensko a výhra by jim zajistila postup minimálně z druhého místa.

"Musíme dál věřit. Když vyhrajeme příští zápas, postoupíme. Na takovýhle tlak jsme zvyklí a já věřím, že to dokážeme," uvedl Jordi Alba, který byl vyhlášen mužem zápasu. "Remíza je bolestivá, ale má zpráva všem zní: Nepřestávejte věřit," dodal Torres.