Morawiecki si podle polského listu počíná ve sporu s ČR jako řidič v protisměru

Varšava - K šílenému řidiči, který se s autobusem plným jeho krajanů v roli rukojmích řítí po české dálnicí v protisměru, přirovnal dnes polský opoziční list Gazeta Wyborcza postup premiéra Mateusze Morawieckého ve sporu s Českem o pokračování těžby v polském hnědouhelném dole Turów.

Toto pondělí unijní soud uvalil na Polsko pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 milionu Kč) za neuposlechnutí květnového soudního příkazu okamžitě v dole přerušit těžbu, polská vláda ale nadále odmítá takový krok učinit.

"V případu Turówa jsme se všichni Poláci stali rukojmími Mateusze Morawieckého, vlády PiS a její bezradnosti," napsal deník. Pokuty nařízené Soudním dvorem EU totiž budou platit všichni daňoví poplatníci, ať z Bogatynie u Turówa nebo z Varšavy.

Případ Turów podle deníku vyjadřuje podstatu "evropské" politiky vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS), "která si myslí, že není nutné se ohlížet na nikoho a na nic, dokud její předseda Jaroslaw Kaczyński akceptuje tento stav". A nakonec místo řešení PiS obviní všechny ostatní.

Řešení sporu je podle komentátora v zásadě prosté: do rozhovorů o dolu by se místo neschopných vládních politiků měli pustit skuteční odborníci na geologii a ochranu přírody a skuteční diplomaté. Stejně tak by před unijním soudem měli Polsko reprezentovat odborníci na mezinárodní právo, a ne právníci svědčící jen o polské neoblomnosti. Případ nevylepší ani urážení soudkyně Soudního dvora a naznačovaní, že má styky s opozičním předákem Donaldem Tuskem. Skutečnost ani nezmění další lži premiéra Morawieckého o údajných vyjádřeních českého premiéra, že Češi souhlasili stáhnout žalobu od unijního soudu, dodal.

Před dalším kolem jednání by si Poláci podle deníku měli uvědomit chyby a přiznat vinu. Polské ministerstvo přece prodloužilo povolení k těžbě nejprve do roku 2026 a pak do 2044 bez vyhodnocení dopadů na životní prostředí, s opomenutím unijního práva. A vláda PiS usoudila, že Češi nepodají žalobu, a následně žalobu podcenila. A ve chvíli, kdy se věc dala vyřídit, letos v květnu, nebyl v Praze polský velvyslanec (a nadále není) a chargé d´affaires se staral o dopisy české vládě s požadavkem zablokovat interrupční turistiku Polek.

"Češi měli podle přesvědčení politiků PiS kapitulovat před silným a hrdým Polskem, ale nekapitulovali. Je pravda, že v Polsku by mohla chybět elektřina, ale českým obyvatelům pohraničních okresů může chybět voda," napsal deník. "Ne, Češi si nezasedli na Poláky. Ne, Evropská unie se nespikla proti Polsku. Ne, Soudní dvůr EU není protipolský - vždyť letos v červenci rozhodl o zablokování plynovodu Opal, odnože plynovodu Nord Stream 2, která měla vést do Česka," dodal.

"Jsme teď my všichni Poláci jako pasažéři autobusu, jehož řidič se chlubil, že má schopnosti (jezdce Formule1) Roberta Kubicy, ale následně vyrazil po české dálnici v protisměru, zavinil nehodu, hádá se s policií a nařizuje nám, všem cestujícím, abychom zaplatili za jeho chyby. A co je horší, dál se pokládá za skvělého řidiče a chce řídit autobus," uzavřela Gazeta Wyborcza.