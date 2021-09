Morawiecki prý zrušil cestu do Maďarska kvůli přítomnosti Babiše a sporu o Turów

Ilustrační foto - Polský premiér Mateusz Morawiecki se zapsal 12. září 2019 v Praze do pamětní knihy před jednáním zástupců zemí visegrádské skupiny a zemí západního Balkánu.

Ilustrační foto - Polský premiér Mateusz Morawiecki se zapsal 12. září 2019 v Praze do pamětní knihy před jednáním zástupců zemí visegrádské skupiny a zemí západního Balkánu. ČTK/Kamaryt Michal

Budapešť - Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki zrušil plánovanou cestu na demografický summit v Budapešti. Důvodem je přítomnost českého premiéra Andreje Babiše, napsal zpravodajský portál wPolityce.pl bez upřesnění zdroje informace. Je to podle něj signál pro Čechy ohledně sporu o důl Turów. Babiš novinářům před odletem z Maďarska řekl, že se mu nechce věřit, že by kvůli tomu Morawiecki nedorazil. Nejde podle něj o politickou, ale odbornou záležitost.

V maďarské metropoli dnes začal 4. budapešťský demografický summit, jehož hlavním tématem je Rodina: klíč k udržitelnosti. Záměrem je diskutovat o podpoře mladých rodin a vytváření co nejlepších podmínek pro zvyšování porodnosti, aby se zamezilo stárnutí populace.

Účast na této vrcholné schůzce původně plánoval i Morawiecki, než se podle webu rozhodl, že nepojede. Polsko tak na akci zastupovala ministryně rodiny, práce a sociální politiky Marlena Malagová.

"Mně se tomu ani nechce věřit, protože to jednání není na úrovni premiérů. My o tom nikdy nejednali, jednají experti," řekl Babiš. V pátek je podle něj v plánu další zasedání k Turówu, za Česko jednají náměstci ministrů zahraničních věcí a životního prostředí, uvedl.

"Naše strana se snažila dlouho jednat s polskou stranou, ta to odmítala a bohužel to dopadlo, jak to dopadlo. Je potřeba se domluvit. Povinností mojí a našich kolegů je bojovat za české zájmy, bojujeme za české obyvatele v Libereckém kraji," doplnil předseda české vlády. Země visegrádské čtyřky (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko) podle něj musí držet spolu.

Soudní dvůr Evropské unie v pondělí uvalil na Polsko pokutu půl milionu eur denně (asi 12,7 milionu korun) za neuposlechnutí květnového soudního příkazu okamžitě přerušit těžbu v dole Turów. Toto předběžné rozhodnutí unijní soud vydal po české žalobě, podle níž důl mimo jiné ohrožuje zásoby pitné vody v českých obcích. Polsko však příkaz dodržet odmítlo a požádalo soud o jeho zrušení s tím, že náhlé zastavení těžby by ohrozilo energetickou bezpečnost země a tisíce pracovních míst.

V úterý Morawiecki rozhodnutí Soudního dvoru EU o udělení pokuty Polsku důrazně odmítl jako špatné a slíbil, že Varšava využije všechny právní i jiné prostředky k tomu, aby prokázala jeho nevyváženost. Premiér zároveň obvinil Česko, že se v řešení sporu chová "absolutně bez dobré vůle".