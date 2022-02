Morawiecki: Polsko uzavře svůj vzdušný prostor pro letadla ruských aerolinek

Ilustrační foto - Lidé čekají na pražském letišti na změnu termínu letu u přepážky ruské letecké společnosti Aeroflot, která 2. července 2019 spolu s Ural Airlines oznámila, že zastavila některé lety na linkách do Prahy kvůli rozhodnutí českých úřadů zrušit jim povolení k letům do Česka. Ural Airlines později sdělila, že lety do Prahy obnovila. ČTK/Kamaryt Michal