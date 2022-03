Morawiecki: Polsko přestane používat ruskou ropu do konce 2022 a uhlí do května

Varšava - Polsko plánuje přestat používat ruskou ropu do konce letošního roku. Nejpozději do konce května pak chce přestat dovážet ruské uhlí. Oznámil to dnes polský premiér Mateusz Morawiecki. Rozhodnutí souvisí s přerušením hospodářských vztahů s Moskvou kvůli jeho agresi vůči sousední Ukrajině. Morawiecki také vyzval EU ke zdanění dovozu ruské ropy, plynu a uhlí.

"Uvalíme úplné embargo na ruské uhlí a doufám, že nejpozději v dubnu, v květnu, od ruského uhlí zcela odstoupíme," prohlásil Morawiecki na tiskové konferenci. "Uděláme vše pro to, abychom do konce roku přestali používat ruskou ropu," dodal.

Polsko podle Morawieckého zahajuje ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi nejradikálnější plán odklonu od ruských energetických zdrojů. Vyzval proto také další země EU, aby rovněž snížily svou závislost na dovozu paliv z Ruska. Tvrdí, že peníze z vývozu ropy a plynu pohánějí ruskou válečnou mašinérii.

Morawiecki rovněž vyzval Evropskou komisi, aby uvalila daň na dovoz ruské ropy, plynu a uhlí, aby byl obchod spravedlivý. Připomněl, že některé země, včetně Německa, se nechtějí vzdát dovozu ruských surovin kvůli relativně nízké ceně. Daň by tak vyrovnala ceny energií v EU. "Budu tuto myšlenku v EU důrazně prosazovat, aby situace byla spravedlivá z hlediska zásad tržní soutěže," prohlásil.

Morawiecki také uvedl, že dovoz plynu bude omezen v květnu. Polsko již delší dobu podniká kroky ke snížení závislosti na ruském plynu. Ve Svinoústí vybudovalo terminál na zkapalněný zemní plyn (LNG), který se nyní rozšiřuje. Získává díky tomu plyn z Kataru, USA, Norska a dalších vývozců. Koncem letošního roku má být otevřený nový baltský plynovod přivádějící plyn z Norska, upozornila agentura AP.

Podle analýzy think tanku Forum Energii dováží Polsko asi 20 procent uhlí, které spotřebuje, zbytek se vydobývá v dolech na jeho území. V roce 2020 tři čtvrtiny uhlí z dovozu pocházely z Ruska. Podle agentury PAP je ruské uhlí levnější než to polské a lépe se hodí pro výrobu energie.

EU se dohodla, že bude postupně snižovat svoji závislost na dovozu plynu z Ruska. Německo, největší ekonomika v bloku, minulý týden oznámilo, že do konce letošního roku přestane nakupovat ruskou ropu a do poloviny roku 2024 by mohlo být nezávislé i na dodávkách ruského plynu.