Morawiecki: Moskva musí platit pokutu za zastavení plynu, rubly platit nebudeme

Varšava - Polsko učiní vše pro uložení smluvních pokut Rusku, které zastavilo dodávky plynu do země. Prohlásil to dnes podle agentury Reuters polský premiér Mateusz Morawiecki. Potvrdil, že Varšava za ruský plyn nebude platit v rublech, jak to vyžaduje Moskva, a vyzval partnerské země, aby tak nečinily ani ony.

"Učiníme vše pro to, aby byla Rusku uložena smluvní pokuta, protože tento krok není legální a neodpovídá smlouvě," řekl Morawiecki na tiskové konferenci.

Ruská plynárenská společnost Gazprom dnes ráno zcela zastavila dodávky plynu do Polska a Bulharska. Své rozhodnutí zdůvodnila tím, že místní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Unijní země to označují za porušení smluv.