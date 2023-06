Morawiecki chce změnit migrační pravidla EU, Scholz či Meloniová je hájí

Brusel - Rozdílné postoje dali před zahájením dnešního summitu Evropské unie najevo vrcholní politici k nedávno dohodnuté migrační reformě zavazující státy EU k povinné pomoci zemím bloku přetíženým žadateli o azyl. Zatímco německý kancléř Olaf Scholz či italská premiérka Giorgia Meloniová ji hájili, polský premiér Mateusz Morawiecki označil dohodu za nespravedlivou a pro svou zemi neakceptovatelnou. Podle diplomatů lze čekat o migraci dnes večer dlouhou debatu, která však patrně nepřinese žádné závazné výsledky.

Státy EU se začátkem června shodly na reformě nefungujících azylových a migračních pravidel, která má zajistit efektivnější vyřizování azylových žádostí a ulevit přetíženým státům. Polsko a Maďarsko však nesouhlasily s tím, že méně vytížené státy přejmou část migrantů nebo pomohou finančně či materiálně.

"Budeme hájit právo Polska na to, aby mělo rozhodování o otázkách své bezpečnosti ve vlastních rukách," řekl při příchodu na summit novinářům Morawiecki. Polsko podle něj předloží EU návrh na posílení ochrany hranic před migrací, na niž by měla unie vydávat více peněz. Chce také reformovat pohraniční agenturu Frontex. Unie by podle Morawieckého rovněž měla o migračních otázkách rozhodovat jednomyslně, což by přijetí reformy znemožnilo.

Velká část zemí naproti tomu dohodnutý pakt podporuje. Podle Scholze by měl zlepšit situaci na hranicích EU, kde se mají urychlit procedury pro navracení odmítnutých žadatelů. Unie však zároveň nesmí odmítat migraci jako takovou, dodal německý kancléř.

"Byla to jediná možnost, jak vyřešit problémy všech (zemí)," označila před začátkem dnešního jednání reformu za úspěch italská premiérka, jejíž země je v současnosti hlavní branou pro migranty přicházející do Evropy přes Středozemní moře.

V navrhovaných závěrech summitu se o migrační reformě dosud nehovořilo, lídři se v nich soustředí na méně kontroverzní témata jako je podpora států, z nichž lidé do Evropy míří.

Fiala: Na dohodu ministrů o migraci musí navázat užší spolupráce s třetími zeměmi

Na nedávnou dohodu ministrů vnitra EU o migrační politice musí navázat diskuse o posílení spolupráce unie s okolními zeměmi. Před odletem na zasedání evropské rady to uvedl premiér Petr Fiala (ODS). Zopakoval, že vláda v tématu migrace navazuje na kroky předchozího kabinetu a odmítl výzvy nyní opozičního hnutí ANO, aby dohodu ministrů vnitra zablokoval.

"Blokování rady nedává smysl, rozhodují jiné evropské instituce," uvedl. Dohoda podle premiéra odpovídá dlouhodobým pozicím české vlády, posiluje vnější hranice EU, povede k účinnější návratové politice a její součástí nejsou žádné kvóty.

Dohoda ministrů vnitra podle Fialy ale nemůže stačit, evropští lídři se musejí věnovat posílení spolupráce s okolními zeměmi EU a Evropy, vytvářet tlak, který by omezil nápor na vnější hranice. "K tomu vede rozumná spolupráce s třetími zeměmi," uvedl. Chtěl by jednat ve skupině s podobně smýšlejícími zeměmi EU o provádění azylových řízení ve třetích zemích či o urychlení tranzitu běženců do spolupracujících třetích zemí.