Moravskoslezští policisté zahájili trestní řízení kvůli vraždě muže v Tunisku

Ostrava/Praha - Moravskoslezští policisté zahájili trestní řízení v případu vraždy šedesátiletého muže v Tunisku, z níž je obviněná jeho o deset let mladší manželka. V České republice tak bylo možné provést pitvu oběti. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Vyšetřováním případu se dál zabývají tuniské úřady.

Vedení trestního řízení v ČR je předpokladem k podání žádosti o vydání osoby k trestnímu stíhání do České republiky, řekl ČTK Michal Pleskot z tiskového odboru ministerstva spravedlnosti, Informaci, že by trestní řízení bylo zahájeno, zatím jeho úřad nemá.

"My to nevyšetřujeme. Zahájili jsme ale úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy a činíme procesní úkony. Mimo jiné proběhla pitva převezeného zemřelého Čecha," uvedla Jiroušková. Policie tak postupuje pro případ, že by se tuniská strana rozhodla případ předat k trestnímu řízení do tuzemska. Mluvčí dodala, že podle informací, které má, zatím tuniská strana českou policii neoslovila.

Mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake ČTK řekl, že zastupitelský úřad poskytuje zadržené asistenci a případ sleduje a spolupracuje s ministerstvem spravedlnosti. To zatím nedostalo žádnou žádost od tuniských orgánů. Od zastupitelského úřadu požaduje, aby prověřil stav řízení v Tunisku a zájem tamních úřadů na mezinárodní spolupráci.

Manželský pár byl v Tunisku na dovolené, muže tam nalezli mrtvého. Při pitvě na jeho krku objevili stopy škrcení. Tuniská policie obvinila z vraždy manželku oběti. Server Blesk uvedl s odvoláním na mluvčího tuniského soudu, že Češka se k činu přiznala. Server rovněž napsal, že tuniští vyšetřovatelé pracují s možností, že žena z Ostravy vraždu plánovala ještě před cestou na dovolenou.