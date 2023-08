Moravskoslezští policisté zahájili trestní řízení kvůli vraždě muže v Tunisku

Ostrava - Moravskoslezští policisté zahájili trestní řízení v případu vraždy šedesátiletého muže v Tunisku, z níž je obviněná jeho o deset let mladší manželka. V České republice tak mohla být provedena pitva oběti. ČTK to dnes řekla policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Vyšetřováním případu se nadále zabývají tuniské úřady.

"My to nevyšetřujeme. Zahájili jsme ale úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy a činíme procesní úkony. Mimo jiné proběhla pitva převezeného zemřelého Čecha," uvedla Jiroušková. Policie takto postupuje z důvodu, že by se tuniská strana rozhodla případ předat k trestnímu řízení do České republiky. Mluvčí dodala, že podle informací, které má k dispozici, zatím tuniská strana českou policii neoslovila.

Manželský pár pobýval na dovolené v Tunisku, kde byl muž nalezen mrtvý. Při pitvě u něj byly objeveny stopy škrcení v úrovni krku. Z vraždy muže obvinila tuniská policie manželku oběti. Web Blesk.cz s odvoláním na mluvčího tuniského soudu uvedl, že Češka se k činu přiznala. Server rovněž napsal, že tuniští vyšetřovatelé pracují s možností, že žena z Ostravy vraždu chotě plánovala ještě před cestou na dovolenou.