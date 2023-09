Moravskoslezský kraj zveřejní návrh opatření, jež umožní odlov problémových vlků

Ilustrační foto - Mládě vlka na snímku pořízeném fotopastí 17. července 2020 v Ralsku. V Česku se letos narodila vlčata nejméně deseti vlčím smečkám, a to v oblasti Šumavy, Krušných hor, Lužických hor, Ralska, Broumovska, Slezských Beskyd a Javorníků. Dokazují to záběry z fotopastí a videa pořízená v terénu, sdělilo Hnutí DUHA Olomouc, které vede celorepublikový program na ochranu velkých šelem.

Ilustrační foto - Mládě vlka na snímku pořízeném fotopastí 17. července 2020 v Ralsku. V Česku se letos narodila vlčata nejméně deseti vlčím smečkám, a to v oblasti Šumavy, Krušných hor, Lužických hor, Ralska, Broumovska, Slezských Beskyd a Javorníků. Dokazují to záběry z fotopastí a videa pořízená v terénu, sdělilo Hnutí DUHA Olomouc, které vede celorepublikový program na ochranu velkých šelem. ČTK/Šelmy.cz/Hnutí DUHA

Ostrava - Moravskoslezský kraj připravuje zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, které má umožnit odlov problémových jedinců jinak chráněného vlka obecného. Toto opatření však neznamená bezprostřední povolení k odstřelu, který je pouze jedním z možných řešení. ČTK to dnes řekla mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. Půjde podle ní o administrativní rámec, který po vyčerpání všech možností na zapuzení vlka umožní jeho zneškodnění. Důvodem iniciativy kraje jsou opakované útoky vlků na hospodářská zvířata a nárůst počtu škodních událostí.

Podle mluvčí chce kraj opatření obecné povahy zveřejnit v nejbližších dnech na úřední desce všech obcí. Dotčené osoby či orgány k němu ve stanovené lhůtě budou moci vznést případné námitky či připomínky. Pokud se tak nestane, bude následně moci sestavený pohotovostní štáb rozhodovat o opatřeních, která mohou přispět k eliminaci problematických vlků.

Ivona Kneblová z Agentury ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR dnes ČTK řekla, že pohotovostní štáb je již sestaven. Než však začne rozhodovat, musí být vydáno opatření obecné povahy. "Když pohotovostní štáb rozhodne, tak pokud by tento dokument nebyl, tak by vlastně to rozhodnutí nebylo realizovatelné. Takže čekáme, až úřad vydá opatření obecné povahy na vlky, které potom umožní provádět rozhodnutí pohotovostního štábu," řekla Kneblová.

Opatření umožní nejen odstřel problematických vlků, který je ale až krajním řešením, ale například i jejich plašení nebo třeba odchyt za účelem nasazení telemetrických obojků. Podle Birklenové se vydané opatření nebude vztahovat na konkrétní lokalitu, ale bude platné pro celý region. Mluvčí připomněla, že pohotovostní štáb má ze zákona alespoň sedm členů a tvoří ho například zástupci krajského úřadu, ale také policisté, myslivci nebo zástupci AOPK. Postup kraje vychází z dlouhodobého plánu péče o vlka a z ministerského Pohotovostního plánu pro řešení situací při výskytu jedinců vlka s problémovým chováním.

Vlčí smečky se v posledních letech vracejí do hor Moravskoslezského kraje. Jejich opětovné osidlování beskydských lesů ale působí problémy především chovatelům ovcí. Největší problémy vlci působí především na Jablunkovsku. "Od ledna letošního roku evidujeme 34 útoků na hospodářská zvířata. Z toho 20 právě v oblasti Jablunkovska, další jsou pak například z Jesenicka nebo z území Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Celkově se jedná o zhruba 150 zabitých ovcí v částce jednoho milionu korun," uvedla mluvčí. Dodala, že jen v srpnu bylo z Jablunkovska hlášeno osm škodních událostí a chovatelé přišli o desítky ovcí. Přesný počet bude kraj znát až po podání všech žádostí o náhradu škody.