Moravskoslezský kraj čeká z EU víc než 18 mld. Kč na rozvoj po těžbě uhlí

Ostrava - Moravskoslezský kraj by měl v souvislosti s koncem těžby uhlí z Evropské unie čerpat více než 18 miliard korun. Připraveno má 13 strategických projektů. Regionu by měly pomoci zvládnout transformací spojenou s útlumem důlní činnosti. Novinářům to dnes řekl hejtman kraje Ivo Vondrák (ANO) po setkání s místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem.

Fotogalerie

"Jsme dnes dohodnuti na úrovni vlády a celkem tří regionů," uvedl Vondrák. Kromě Moravskoslezského kraje by na podobné zdroje měly dosáhnout i kraje Karlovarský a Ústecký.

"Předpokládáme, že u nás v Moravskoslezském kraji budeme čerpat celkem 18,9 miliardy korun. Máme schváleny strategické projekty. Celkem jich je 13, kdy celková částka přesahuje částku 18,9 miliardy. Je to dáno tím, že ne všechny projekty nutně musí uspět," uvedl Vondrák

Dodal, že kraj projekty představí Evropské komisi. "Budeme je prezentovat, tak aby Evropská komise věděla, kudy se ubíráme, do čeho chceme investovat," uvedl.

Timmermans řekl, že Evropská komise má řadu nástrojů, které jednotlivé země na projekty mohou použít. "Je na vládě ČR, aby s regiony prodiskutovala, které z nich použijí. Může to být fond modernizace, fond spravedlivé transformace, může to být plán obnovy," uvedl.

Podle Vondráka se bude transformace kraje silně dotýkat i klimatických balíčků, které v těchto dnech komise představila. Komise například navrhuje, aby se do roku 2035 skončilo s výrobou benzinových a dieselových vozů. Mnoho automobilek se podle Timmermanse tímto směrem už vydalo a auta výhradně s nulovými emisemi budou některé schopny vyrábět už v roce 2028, 2029 či 2030. Brusel rovněž navrhuje zásadní rozšíření systému emisních povolenek, jejichž prostřednictvím by se mělo nově platit i za znečišťování ovzduší v důsledku silniční či lodní dopravy a vytápění budov.

"Je třeba změnit náš region. Změnit ho od těžby uhlí na těžbu dat. Všichni jsme zaznamenali klimatický balíček a jeho dopad. Jsou to úkoly, které nejsou vůbec jednoduché pro ČR, která je průmyslovou zemí. Budeme muset najít cesty, jak všechno vybalancovat," řekl Vondrák. Cesta má podle něj v kraji tři hlavní pilíře. "Máme tady univerzity, máme tady výzkum a vzdělávání na nejvyšší úrovni. Chceme podpořit malé a střední podniky jako nositele inovace. Musíme respektovat a zajistit transformaci těžkého průmyslu. Tyto tři věci tvoří trojšroubovici, kterou musíme využít a dotáhnou k dokonalosti. Je to na nás a moc jiných možností dnes nemáme," dodal hejtman.

Místopředseda Evropské komise dodal, že sám je vnuk lidí, kteří těžili uhlí. "Viděl jsem svůj domovský region, jak se transformoval. Bylo tam řada chyb, kterým se tady vyhýbáte. Chci slíbit, že pomůžeme transformaci udělat tak, abyste se i chybám vyhnuli. Transformace je nezbytná nejen kvůli změnám klimatu, ale i kvůli průmyslové revoluci, která probíhá. Chceme zajistit, aby byla spravedlivá, aby nikdo nezůstat pozadu. Musíme zajistit, aby energetická transformace nezpůsobila energetickou chudobu," slíbil Timmermans.