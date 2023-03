Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák má nadále podporu klubu zastupitelů ANO

Ostrava - Moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák má i po odchodu z hnutí nadále podporu krajského klubu zastupitelů ANO. Po dnešním jednání klubu to potvrdil jeho předseda a krajský šéf ANO Josef Bělica. Vondrák k tomu dodal, že ani necítí žádné napětí uvnitř krajského ANO. Vondrák oznámil odchod z ANO 24. února. V pátek povede zastupitelstvo poprvé jako hejtman, který už není členem ANO. Volby do krajských zastupitelstev se konají příští rok, Vondrák je hejtmanem od roku 2016. Podle Vondráka návrh na změnu na postu hejtmana nebude podávat nikdo ze zastupitelů ANO a podle jeho informací ani koaliční partneři či opozice.

"Jednání klubu proběhlo zcela standardně. Bavili jsme se o programu zastupitelstva. O podpoře pana hejtmana jsme se bavili už v minulosti a nic se na tom nezměnilo," řekl Bělica. Dodal, že podporu klubu ANO má hejtman Vondrák od začátku volebního období.

Vondrák oznámil odchod z ANO v únoru, krajské předsednictvo hnutí se v ten den mělo zabývat návrhem celostátního předsednictva na jeho vyloučení. Vondrák tehdy řekl, že by chtěl v pozici hejtmana vydržet do konce funkčního období. Uvedl tehdy, že podporu zastupitelů cítí.

"Stalo se to, co jsem očekával - že se budou projednávat pouze body, které budeme řešit v pátek na zastupitelstvu, protože klub zastupitelů mi vyslovil svou podporu a nic se na tom nemění. Pevně věřím, že jsme to, co jsme vždycky byli. Budeme pragmatičtí, věcní. Jde nám o to, abychom zajistili fungování krajské politiky, kterou jsme tady nastartovali," řekl dnes Vondrák.

Vondrák řekl, že uvnitř krajského hnutí ANO necítí žádné napětí. Situace v kraji je podle něj odlišná oproti ostravskému zastupitelstvu, poté co z hnutí vystoupil primátor Tomáš Macura a jeho dvě náměstkyně. "Myslím si, že jsme v tomto i více jednotní, přece jenom tady to není jako v Ostravě, kde máte spousty obvodů," řekl Vondrák.

Návrh na změnu na postu hejtmana nebude podle Vondráka podávat nikdo ze zastupitelů za ANO a od koaličních partnerů má informaci, že oni také ne. Řekl, že takovou informaci nemá ani ze strany opozice. "Samozřejmě v politice se říká: Nikdy neříkej nikdy. Ale já předpokládám, že v klidu naše volební období dotáhneme do konce a nastartujeme to, co se teď už děje, to znamená transformaci, která je financována z Evropské unie," řekl hejtman.

Vondrák je dlouhodobým kritikem poměrů v hnutí a v prezidentské volbě nevolil předsedu ANO Andreje Babiše, ale jeho protikandidáta a nově zvoleného prezidenta Petra Pavla. Minulý měsíc hnutí ANO opustili ostravský primátor Macura nebo jeho náměstkyně pro investice Zuzana Bajgarová, kteří rovněž byli kritiky hnutí a v prezidentské volbě podporovali Pavla. Macura následně oznámil, že odejde do půl roku z funkce primátora metropole Moravskoslezského kraje.