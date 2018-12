Praha - Jen se zvýšenou opatrností jsou sjízdné některé silnice v Moravskoslezském kraji. Jsou zejména ve vyšších polohách mokré a je tam snížená viditelnost. Dopravu v Olomouckém a Zlínském kraji komplikují dnes ráno na mnoha místech mlhy a dešťové přeháňky, případně mrholení.

Moravskoslezský kraj

Jen se zvýšenou opatrností jsou dnes sjízdné některé silnice v kraji. Silnice jsou zejména ve vyšších polohách na Frýdecko-Místecku, Bruntálsku a Opavsku mokré a kvůli přeháňkám je tam snížená viditelnost. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Podle předpovědi meteorologů dnes v kraji bude oblačno, přechodně i polojasno. Odpoledne bude přibývat přeháněk, v polohách nad 800 metrů můžou být i sněhové. Nejvyšší teploty mohou dosáhnout až sedmi stupňů Celsia, na horách ale bude i pod nulou.

Olomoucký kraj

Dopravu komplikují dnes ráno na mnoha místech mlhy a dešťové přeháňky, případně mrholení. Vozovky v regionu jsou převážně holé a mokré. V okolí Šternberka na Olomoucku a v případě dálnice D46 ve směru z Prostějova na Vyškov jsou sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně zataženo, místy fouká silný vítr. Teplota se ráno pohybovala nejčastěji od plus jednoho do plus pěti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout sedmi stupňů Celsia, na horách jednoho stupně Celsia. Přes den bude většinou oblačno, přechodně i polojasno. Později odpoledne se mohou místy znovu objevit přeháňky, v polohách nad 800 metrů nad mořem smíšené nebo sněhové. Vát bude mírný západní až jihozápadní vítr, od vyšších poloh čerstvý, jehož rychlost může v nárazech překonat 50 kilometrů v hodině.

Zlínský kraj

Dopravu komplikují dnes ráno na mnoha místech mlhy a dešťové přeháňky, případně mrholení. Vozovky v regionu jsou holé a mokré, na Kroměřížsku a v části Uherskohradišťska sjízdné se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z aktuálních informací zveřejněných Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

V kraji je převážně zataženo, místy fouká slabý vítr. Teplota se ráno pohybovala od plus jednoho do plus šesti stupňů Celsia. Odpolední maxima by podle předpovědi měla dosáhnout sedmi stupňů Celsia. Přes den bude většinou oblačno, místy přechodně i polojasno. Večer se mohou znovu objevit přeháňky. Vát bude mírný západní až jihozápadní vítr.