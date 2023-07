Moravská zemská knihovna vytvořila v reakci na úmrtí Kundery pietní místo

Brno/Praha - Moravská zemská knihovna v Brně dnes v reakci na úmrtí Milana Kundery vytvořila v knihovně, která je po něm pojmenovaná, pietní místo s kondolenční knihou. Lidé tam mohou přijít vyjádřit soustrast v otevírací době, nejdříve tedy ve čtvrtek od 10:00. V knize jsou zatím dva zápisy, jeden ve francouzštině a druhý zanechala primátorka města Markéta Vaňková (ODS). ČTK to řekla mluvčí knihovny Anna Mrázová. Od čtvrtka bude přístupná kondolenční kniha také ve Francouzském institutu v Praze. Lidé v ní mohou vyjádřit, co pro ně zesnulý spisovatel znamenal a čím je inspiroval.

Brněnský rodák, který později studoval a působil v Praze a od roku žil 1975 v Paříži, v úterý zemřel. Bylo mu 94 let.

"Přímo v Knihovně Milana Kundery, v prvním patře naší budovy, jsme dopoledne vytvořili skromné pietní místo, kde je jeho fotografie, kondolenční kniha a květiny. Otevírací dobu jsme prodloužili tak, aby byla stejná jako Moravské zemské knihovny," sdělila Mrázová. Vstup bude možný i bez čtenářského průkazu. Mrázová nemá představu, kolik lidí v příštích dnech dorazí. Zmínila nicméně, že se na ni dnes v této souvislosti obrátila známá média z celého světa. "Od japonských až po The Washington Post. Jsem velice ráda, dokazuje to Kunderův význam," řekla.

Od čtvrtka bude kondolenční kniha i v recepci Francouzského institutu v pražské Štěpánské ulici. "Každý, kdo bude mít zájem, zde může vepsat, co pro něj Milan Kundera znamenal, čím jej inspiroval. Kniha bude později předána Knihovně Milana Kundery v Brně," sdělila ČTK Kateřina Etrychová z francouzského velvyslanectví v Praze.

Knihovna Milana Kundery se otevřela letos v dubnu, v den 94. narozenin jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů 20. století. Vznikla v prvním patře nad kavárnou a zpřístupněno je v ní více než 3000 autorských publikací, archiv recepce jeho tvorby v podobě kritik a část listinného archivu, který obsahuje Kunderovu korespondenci. Knihovna mohla vzniknout díky daru manželů Kunderových, který se loni převážel z Francie do Brna.

Kundera si podle českého velvyslance v Paříži přál být pohřben v Brně. "Záleží na rodině pana Kundery, kde by chtěla uspořádat poslední rozloučení. Pokud by se mělo konat v Brně, tak jsme připraveni přání rodiny vyjít vstříc a uložit ostatky Milana Kundery na čestném pohřebišti na Ústředním hřbitově. Pro město Brno by to byla velká čest," řekl mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.